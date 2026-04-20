Οι εναλλακτικές λύσεις γευμάτων, που παρέχει πλέον η αγορά, προσφέρει και σαλάτα σε υγρή μορφή. Πόσο ωφέλιμη όμως είναι;

Υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει κάποιος με τη σαλάτα του: να την ψιλοκόψει, να την εμπλουτίσει με σος, να βάλει μέσα ότι επιθυμεί, Η νέα μόδα ωστόσο προστάζει να την πιει.

Τα λεγόμενα προϊόντα «υγρής σαλάτας», σακουλάκια ή χυμοί που περιέχουν υγροποιημένα φρούτα και λαχανικά, αποτελούν το τελευταίο κύμα επιλογών που απευθύνονται πλέον σε πολυάσχολους ανθρώπους, οι οποίοι αναζητούν μια πιο υγιεινή επιλογή εν κινήσει. Αυτά τα μείγματα εντάσσονται σε μια αυξανόμενη σειρά από σκόνες, μιλκσέικ και μπάρες που υπόσχονται να παρέχουν βασικά θρεπτικά συστατικά σε μια βολική συσκευασία.

Αλλά είναι πραγματικά καλή ιδέα να καταναλώνει κάποιος τα θρεπτικά συστατικά σε συσκευασμένη ή συμπυκνωμένη μορφή; Οι ειδικοί λένε ότι ενώ προϊόντα όπως οι «πόσιμες σαλάτες» ίσως είναι καλύτερα από το τίποτα, δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το να απολαύσει κάποιος ένα ισορροπημένο, θρεπτικό γεύμα.

Σε αντίθεση με πολλά υποκατάστατα γεύματος του παρελθόντος, τα οποία υπόσχονταν απώλεια βάρους ή καταστολή της όρεξης, οι σημερινές επιλογές συχνά προσανατολίζονται σε στόχους όπως η καλύτερη υγεία του εντέρου, τα υψηλότερα επίπεδα ενέργειας ή απλώς μια πιο ολοκληρωμένη διατροφή. Η θρεπτική αξία αυτών των τροφίμων ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τα συστατικά και τα μεγέθη των μερίδων. Ωστόσο, οι βιταμίνες, τα μέταλλα και οι φυτικές ίνες είναι συχνά τα βασικά θρεπτικά συστατικά.

Τι πιστεύουν οι ειδικοί για αυτές τις εναλλακτικές λύσεις γευμάτων

Οι διαιτολόγοι λένε ότι οι «υγρές σαλάτες» και παρόμοια προϊόντα μπορούν να βοηθήσουν στην κάλυψη ενός κενού, αλλά δεν πρέπει να θεωρούνται πλήρης αντικατάσταση των ολόκληρων φρούτων και λαχανικών. «Ιδανικά, το μεγαλύτερο μέρος της πρόσληψής σας θα πρέπει να προέρχεται από ολόκληρα προϊόντα», δήλωσε ο διαιτολόγος Brannon Blount, στο Health.

Τα φακελάκια, τα smoothies και οι μπάρες συχνά δεν περιέχουν μέρη φρούτων και λαχανικών, όπως φλούδες και σπόρους, που έχουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις φυτικών ινών.

Ενώ ορισμένα φακελάκια με υγρές σαλάτες περιέχουν αρκετά 8 γραμμάρια φυτικών ινών, οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι πολλά άλλα υπολείπονται. Μερικά παρέχουν μόνο 1 έως 2 γραμμάρια ανά μερίδα, σημείωσε η Haley Bishoff, διαιτολόγος με έδρα το Λας Βέγκας.

Αυτή η έλλειψη φυτικών ινών σημαίνει ότι μπορεί να χάσει κάποιος τα πλήρη πεπτικά οφέλη των φρούτων και των λαχανικών. Μπορεί επίσης να κάνουν τον καταναλωτή να αισθάνεται πιο πεινασμένοι, καθώς οι φυτικές ίνες βοηθούν στην προώθηση του αισθήματος πληρότητας.

Το γεγονός ότι τα σακουλάκια σαλάτας είναι υγρά, όχι στερεά, είναι ένα άλλο μειονέκτημα για τον κορεσμό. Η τροποποίηση των τροφίμων από την αρχική τους μορφή διαταράσσει επίσης τον λεγόμενο «πίνακα ολόκληρων τροφίμων», την πολύπλοκη φυσική και χημική δομή, που κάνει τις ολόκληρες τροφές κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μερών τους. Αν και μία σχετική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η επεξεργασία μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο χωνεύονται τα τρόφιμα και τον τρόπο με τον οποίο απορροφώνται τα θρεπτικά τους συστατικά.

«Ορισμένες βιταμίνες και φυτοθρεπτικά συστατικά μπορεί επίσης να μειωθούν κατά την επεξεργασία», δήλωσε ο Blount. Οι βιταμίνες C και Β είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες.

Η συσκευασία είναι μια άλλη σημαντική παράμετρος. Τα σακουλάκια, για παράδειγμα, είναι συχνά κατασκευασμένα από πλαστικό, κάτι που μπορεί να αυξήσει την έκθεση σε μικροπλαστικά, δήλωσε η Bishoff. Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι τα σακουλάκια τροφίμων, ιδιαίτερα αυτά που κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο, αποτελούν σημαντική πηγή μικροπλαστικών.

Τα υψηλότερα επίπεδα μικροπλαστικών στο αίμα έχουν συνδεθεί με αυξημένους κινδύνους προβλημάτων υγείας όπως ο καρκίνος, η βλάβη του ανοσοποιητικού συστήματος, τα αναπαραγωγικά προβλήματα και οι αναπτυξιακές καθυστερήσεις. «Τα σακουλάκια φρούτων και λαχανικών αντιπροσωπεύουν μόνο μία πηγή μικροπλαστικών μεταξύ πολλών, αλλά συνιστάται ο περιορισμός της έκθεσης», δήλωσε η Bishoff.

Τα πλεονεκτήματα

Ωστόσο, αυτά τα προϊόντα αντικατάστασης γεύματος είναι ακόμα καλύτερα από το να μην καταναλώνει κάποιος καθόλου φρούτα και λαχανικά, σημείωσε ο Blount. «Εάν η επιλογή είναι μεταξύ καθόλου κατανάλωσης ή χρήσης αυτών των προϊόντων, τότε ναι, μπορούν να αποτελέσουν μια χρήσιμη εναλλακτική λύση σε περίπτωση ανάγκης», είπε.

Για ορισμένες ομάδες, όπως οι επιλεκτικοί στο φαγητό, όσοι δυσκολεύονται να μασήσουν ή να καταπιούν τρόφιμα κανονικής υφής ή άτομα με φορτωμένο πρόγραμμα, τα προϊόντα ευκολίας με βάση τα λαχανικά μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, πρόσθεσε η Bishoff.

Τι να προσέξετε

Τα φακελάκια, τα πακέτα και οι μπάρες δεν είναι τόσο θρεπτικά όσο ένα πιάτο με φυλλώδη λαχανικά ή μια φρουτοσαλάτα. Αλλά οι Blount και Bishoff είπαν ότι μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί αυτά τα προϊόντα με σύνεση. «Ελέγξτε τη λίστα συστατικών και την ετικέτα με τα διατροφικά στοιχεία. Όταν αγοράζετε αυτά τα προϊόντα, δώστε προτεραιότητα σε εκείνα με συστατικά όπως μήλα, λάχανο, καρότα και μπανάνες», είπε η Bishoff. «Τα προϊόντα που περιέχουν συμπυκνώματα φρούτων, πρόσθετα σάκχαρα ή υλικά πλήρωσης είναι λιγότερο επιθυμητά».

Ο Blount συνέστησε να εστιάσει ο καταναλωτής σε επιλογές με άφθονες φυτικές ίνες. Τα προϊόντα που περιέχουν 3 έως 5 γραμμάρια φυτικών ινών θεωρούνται καλή πηγή, είπε, ενώ εκείνα με 6 γραμμάρια και άνω είναι μια εξαιρετική πηγή. Εκτός από μια επιλογή με υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, ο συνδυασμός ενός υποκατάστατου γεύματος με ένα ισορροπημένο γεύμα ή μια πηγή πρωτεΐνης μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση του αισθήματος πληρότητας.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν πως αυτές οι τροφές χρησιμοποιούνται καλύτερα ως περιστασιακός βοηθός, όχι ως μόνιμη αντικατάσταση ολόκληρων προϊόντων. «Χρησιμοποιήστε τα συνετά και με στρατηγική, όχι ως κύρια πηγή φρούτων και λαχανικών».

Με πληροφορίες του Health