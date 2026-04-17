Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε ένα εκτεταμένο σχέδιο εντατικοποίησης των ελέγχων για το 2026, θέτοντας στο επίκεντρο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, προβλέπεται η διενέργεια συνολικά 194.000 ελέγχων από φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες, καθώς και από τη Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), η οποία αναλαμβάνει ενισχυμένο ρόλο και στο ερευνητικό πεδίο.

Το σχέδιο κατανέμει τους ελέγχους σε 100.800 από τελωνειακές υπηρεσίες, 53.900 από φορολογικές υπηρεσίες και 39.300 από τη ΔΕΟΣ, αποτυπώνοντας τη βαρύτητα που δίνεται τόσο στη διακίνηση αγαθών όσο και στις οικονομικές συναλλαγές υψηλού κινδύνου.

Κεντρικό άξονα αποτελεί η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων για στοχευμένους ελέγχους και άμεσες διασταυρώσεις. Το επιχειρησιακό μοντέλο της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου 2025-2029, δίνει έμφαση σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, με στόχο τόσο την ενίσχυση της συμμόρφωσης όσο και τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών.

Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση επενδύει στην ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης, με δράσεις όπως η προσυμπλήρωση δηλώσεων, η ψηφιοποίηση υπηρεσιών και η αναβάθμιση του κέντρου εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Στο ίδιο πλαίσιο, τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι, όπως η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ σε ποσοστό 98%, η έγκαιρη πληρωμή βασικών φόρων σε ποσοστό 85% και η αύξηση της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η δημιουργία νέων εργαλείων, όπως το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), που θα επιτρέπει τη χαρτογράφηση της ακίνητης περιουσίας και τη διευκόλυνση των διασταυρώσεων, καθώς και η ενίσχυση της ψηφιακής εξυπηρέτησης μέσω πολυκαναλικών συστημάτων και αυτοματοποιημένων εφαρμογών.