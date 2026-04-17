Το μήνυμα της παρουσιάστριας.

Την πρώτη της ανάρτηση, μέσα από το νοσοκομείο, έκανε η Τίνα Μεσσαροπούλου, μετά την περιπέτεια της υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη.

Η δημοσιογράφος δημοσίευσε βίντεο από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή, όπου επιτέθηκε σε όσους καλλιεργούν το κλίμα τοξικότητας με προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς, με αφορμή την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Κ. Μητσοτάκης: «Σπιλώνονται πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους και έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του»

Ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης στη Βουλή, εξεπέλυσε δριμεία επίθεση σε όσους καλλιεργούν το κλίμα τοξικότητας με προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς που «μπορεί να γίνουν σφαίρες και να δημιουργείται ζούγκλα αθλιότητας», με αφορμή τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία που περνάει ο Γιώργος Μυλώνακης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σπιλώνονται πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους και έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του» είπε φορτισμένος ο πρωθυπουργός υπενθυμίζοντας τις επιθέσεις που δέχθηκε τα προηγούμενα χρόνια και ο ίδιος και η οικογένειά του. Όπως είπε «είναι το ίδιο Documento που πυροβολούσε τη γυναίκα μου με ένα σκοπό να διαλύσει την οικογένεια μου και να έχετε πολιτικό όφελος. Αυτοί είστε. Για να χτυπηθώ εγώ και η οικογένεια μου. Η παράταξη τα παιδιά μας οι βουλευτές, όλα στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το απόσπασμα από την ομιλία του πρωθυπουργού που αναδημοσίευσε η Τίνα Μεσσαροπούλου

