Ένα ταξίδι επιστροφής στις ρίζες και την αυθεντικότητα του τόπου που το γεννά.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, η νέα καμπάνια του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ μας υπενθυμίζει ότι αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα: στις ρίζες μας.

Από το 1988 μέχρι σήμερα, το ΖΑΓΟΡΙ παραμένει πιστό σε αυτή τη φιλοσοφία, αντλώντας την ταυτότητά του από τον τόπο που το γεννά - την Βόρεια Πίνδο και τα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου. Έναν τόπο με έντονη ταυτότητα, όπου η φύση και η ιστορία συνυπάρχουν αρμονικά.

Αυτήν ακριβώς τη βαθιά σύνδεση με τον τόπο έρχεται να αναδείξει η νέα καμπάνια, φωτίζοντας τα στοιχεία που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα του. Η πέτρα, η αρχιτεκτονική και το τοπίο ακολουθούν τη φυσική γεωμετρία του τόπου, δημιουργώντας ένα περιβάλλον μοναδικού χαρακτήρα, που όλοι όσοι τον έχουν επισκεφθεί το κρατούν μέσα τους. Εκεί γεννιέται το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ. Και αυτό είναι που το κάνει ξεχωριστό.

Γιατί η ιστορία του δεν ξεκινά από τη φιάλη, αλλά από την προέλευσή του.

Αυτή η πορεία, που ξεκινά από τον ίδιο τον τόπο όπου γεννιέται και εξελίσσεται διαχρονικά, έχει καθιερώσει το ΖΑΓΟΡΙ ως μία από τις κορυφαίες και πιο αγαπημένες επιλογές εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού νερού στην Ελλάδα. Μια σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναγνωριστεί έμπρακτα από τους καταναλωτές, καθώς από το 2006 αποτελεί τη Νο1 μάρκα σε αξία και την πιο αγαπημένη επιλογή των Ελλήνων και των επισκεπτών της χώρας.

Γιατί δεν είναι απλώς ένα νερό, είναι η αυθεντική έκφραση του τόπου του.

Η Στεφανία Τσάπαλα, Group Marketing Director της ΧΗΤΟΣ, δήλωσε: «Για εμάς στο ΖΑΓΟΡΙ, ο τόπος καταγωγής δεν είναι απλά ένα σημείο στον χάρτη - είναι η ουσία της ταυτότητάς μας. Δεν πρόκειται για ένα concept, αλλά για την ιστορία μας. Με την νέα μας επικοινωνία επανασυνδεόμαστε με αυτό που μας ορίζει: ένα φυσικό μεταλλικό νερό που δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τα τεχνικά του στοιχεία, αλλά από την ίδια την προέλευσή του. Από την αυθεντικότητα και την κληρονομιά της ηπειρώτικης γης. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, η αληθινή ποιότητα ξεκινά πάντα από τις ρίζες.»

Η νέα επικοινωνία του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ θα ξεδιπλωθεί μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας, το οποίο περιλαμβάνει outdoor προβολή, με έντονη παρουσία σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και ο Βόλος, καθώς και με την προβολή στο Syntagma Synchro, στο εμβληματικό κέντρο της Αθήνας, φέρνοντας το μήνυμα της μάρκας πιο κοντά στην καρδιά του κοινού.

Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ΖΑΓΟΡΙ.