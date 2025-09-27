«Είμαστε τρομαγμένοι, γιατί συγκατοικούμε με τις αρκούδες στο χωριό μας».

Ένα περιστατικό με επίθεση αρκούδας σε 80χρονο στην αυλή του σπιτιού του σημειώθηκε σε χωριό στο Ζαγόρι.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 80χρονος βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, στο χωριό Δόλιανη. Η αρκούδα εισέβαλε στην αυλή, αναζητώντας τροφή και σύμφωνα με μαρτυρίες, το ζώο τρόμαξε και τον έσπρωξε κάτω.

«Είμαστε τρομαγμένοι, γιατί συγκατοικούμε με τις αρκούδες στο χωριό μας και δεν ξέρουμε τι κάνει η πολιτεία γι’ αυτό», είπε κάτοικος της περιοχής.

Ο άνδρας τραυματίστηκε από την πτώση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Το ασθενοφόρο έκανε 2 ώρες να έρθει. Εάν ήταν πιο σοβαρά τα πράγματα, θα είχε πεθάνει», αναφέρει κάτοικος του χωριού στο Mega.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, η παρουσία των αρκούδων στην περιοχή έχει αυξηθεί.