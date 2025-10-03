Ο Γρηγόρης Καψάλης πέθανε σε ηλικία 96 ετών.

Ο σπουδαίος δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης πέθανε σε ηλικία 96 ετών.

Γεννήθηκε το 1929 στον Ελαφότοπο Ζαγορίου, μυήθηκε στο κλαρίνο κοντά στον πατέρα και τον παππού του και στην συνέχεια μαθήτευσε στη περίφημη σχολή του Ξηρομέρου κοντά στον Βασίλη Σαλέα.

Το Ζαγόρι αποχαιρετά τον δικό του Γρηγόρη, αναφέρει ο Δήμαρχος της περιοχής Γιώργος Σουκουβέλος.

«Συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Ο Γρηγόρης Καψάλης για μας όλους ήταν ο δικός μας άνθρωπος.. Ένας μεγάλος δεξιοτέχνης, ένας σπουδαίος δάσκαλος. Θα μας λείψει πολύ» αναφέρει ο κ. Σουκουβέλος συμπληρώνοντας ότι ο Δήμος κατάφερε να τον τιμήσει πριν έναν περίπου χρόνο αναγνωρίζοντας έμπρακτα την προσφορά του.

Ο Γρηγόρης Καψάλης άφησε πίσω του πλούσιο έργο, με ηχογραφήσεις στη Γαλλική Ραδιοφωνία, συνεργασίες με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ζαγορισίων, το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και το Λύκειο Ελληνίδων.

{https://www.youtube.com/watch?v=C73c0Nlgbfg&list=RDC73c0Nlgbfg&start_radio=1}

Η τέχνη του αποτυπώθηκε επίσης σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές αλλά και σε ταινίες-ντοκιμαντέρ. Παράλληλα, δίδαξε κλαρίνο στο Μουσικό Γυμνάσιο Δολιανών Ιωαννίνων, μεταλαμπαδεύοντας την τέχνη του σε νεότερες γενιές.

Εκτός από δεξιοτέχνης στο κλαρίνο, υπήρξε και τραγουδιστής, συνεργαζόμενος για χρόνια με τον Γιάννη Παπακώστα από τους Χουλιαράδες, αλλά και με τον αείμνηστο Χρήστο Ζώτο στο λαούτο.

Ο Καψάλης ξεχώρισε για τη συνέπεια, την επιμονή και την αντοχή του απέναντι στις δυσκολίες της ζωής. Παρά την ηλικία του, συνέχισε να παίζει μουσική ακόμη και μετά από ατύχημα, φανερώνοντας την αφοσίωσή του και την αγάπη του για το κλαρίνο.

{https://www.youtube.com/watch?v=LTg0ZsC2efQ&list=RDLTg0ZsC2efQ&start_radio=1}