Η συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής κοστίζει 1,3 δισ., δίνεται το 10%.

Αποκαλυπτικός υπήρξε ο δήμαρχος Αθηναίων για την κατάσταση στην Αθήνα με αφορμή τις πλημμύρες στην Αττική, έστω και αν αυτές δεν αφορούσαν τον Δήμο της πρωτεύουσας. Διαβάστε τα συγκλονιστικά στοιχεία όπως τα παρουσίασε ο Χάρης Δούκας στη συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά».

«Έχουμε προχωρήσει σε 19.500 καθαρισμούς φρεατίων. Στην Αθήνα, μόλις το 20% των δρόμων έχει φρεάτια. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 40%. Για να πάμε από το 20% στο 40% χρειαζόμαστε κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Κάναμε μια ολοκληρωμένη μελέτη και την καταθέσαμε και στην Περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή, όμως, έχω στη διάθεσή μου μόλις 2 εκατομμύρια. Η ίδια η Περιφέρεια έχει εκπονήσει μελέτη που λέει ότι η συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής θα κοστίσει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημα είναι πόσα από αυτά τα χρήματα έχουν ήδη δοθεί ή μένει να δοθούν. Νομίζω ότι είμαστε κοντά στο 10%. Ξεμπαζώνουμε όπου μπορούμε τα ρέματα. Το κάνουμε ήδη στο ρέμα του Προφήτη Δανιήλ στον Βοτανικό. Παλεύουμε και στον Ποδονίφτη, στις κοίτες του, που είναι από τα τελευταία κομμάτια που έχουν μείνει ανοιχτά, για να τα αναπλάσουμε. Οι δρόμοι που πλημμυρίζουν είναι αυτοί που δεν έχουν φρεάτια. Τα μηχανήματα πηγαίνουν άμεσα στα επικίνδυνα σημεία. Είναι περίπου 200 σημεία: στον Ευαγγελισμό, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στα Τουρκοβούνια. Δώσαμε μεγάλη μάχη στην Αθήνα».

Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση...

