Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η φιλία Ελλάδας και ΗΠΑ είναι «ισχυρή, ιστορική και βασισμένη στην κοινή δημοκρατική και πνευματική κληρονομιά».

Ο νέος Πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αντώνης Αλεξανδρίδης, επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Ελλάδα και δήλωσε την πρόθεσή του να επισκεφθεί τη χώρα, ζητώντας παράλληλα από τον νέο πρέσβη να μεταφέρει θερμούς χαιρετισμούς στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην επιστολή αποδοχής των διαπιστευτηρίων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στον σταθερό ρόλο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας ότι η χώρα κινείται με συνέπεια προς την επίτευξη του στόχου για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ.

Ξεχωριστή μνεία έγινε και στην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ως ένδειξη – όπως υπογραμμίζεται – της σημασίας που αποδίδει η αμερικανική κυβέρνηση στη διμερή συνεργασία.

Ο Τραμπ στάθηκε ακόμη στις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου και της ναυπηγικής βιομηχανίας, τονίζοντας τη στρατηγική αξία έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Στην επιστολή του σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω επισήμως στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μία περίοδο κατά την οποία η σχέση μας δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη. Η φιλία μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής είναι βαθιά, ιστορική και θεμελιωμένη στην κοινή δημοκρατική και πνευματική κληρονομιά μας».