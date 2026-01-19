Δεν δίσταζαν να τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να ανεβάζουν τα «κατορθώματά» τους στα social media.

Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ, που υπάγεται στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, προχώρησαν στην ταυτοποίηση ενός 24χρονου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού στο κέντρο της Αθήνας, αγνοώντας σήμα αστυνομικών για έλεγχο και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς προκειμένου να διαφύγει.

Ταυτόχρονα, ταυτοποιήθηκε και ο 24χρονος συνεπιβάτης, ο οποίος –σύμφωνα με την ΕΛΑΣ– προέτρεπε τον οδηγό να αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα. Σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, προτροπή σε τέλεση αδικήματος, επικίνδυνη οδήγηση και ηθική αυτουργία.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 11ης Οκτωβρίου 2025, όταν ο 24χρονος οδηγός, με συνεπιβάτη τον συνομήλικό του, κινήθηκε με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού στο κέντρο της Αθήνας και δεν συμμορφώθηκε σε σήμα για έλεγχο. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός παραβίασε επανειλημμένα ερυθρούς σηματοδότες, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς.

Στα βίντεο που είχαν αναρτηθεί στα social media, ο συνεπιβάτης, ο οποίος κατέγραφε τη διαδρομή, ακούγεται να παροτρύνει τον οδηγό να επιταχύνει ώστε να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο.

Χωρίς δίπλωμα ο 24χρονος οδηγός

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η μοτοσικλέτα εντοπίστηκε αποσυναρμολογημένη σε συνεργείο ιδιοκτησίας 22χρονου στην περιοχή της Θήβας, ενώ εξαρτήματά της είχαν ήδη διατεθεί προς πώληση ως ανταλλακτικά μέσω ιστοσελίδων αγγελιών. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να επιδίωξαν με αυτόν τον τρόπο να εξαφανίσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο 24χρονος οδηγός δεν κατείχε άδεια οδήγησης, ενώ διατηρούσε ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσίευε συστηματικά βίντεο με επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η σχηματισθείσα δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.