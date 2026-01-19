Η προμήθεια των μοτοσικλετών εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ».

Οι μάχιμες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας –όπως η Άμεση Δράση, η ΔΙΑΣ και η Τροχαία– ενισχύονται σημαντικά, με την παραλαβή 431 νέων μοτοσικλετών. Τα οχήματα αυτά θα κατανεμηθούν σε όλες τις μάχιμες ομάδες της Αστυνομίας σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την αναβάθμιση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας και την ταχύτερη ανταπόκριση στα περιστατικά.

Παραλαμβάνοντας τα νέα μέσα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπογράμμισε: «Η Ελληνική Αστυνομία θα είναι πάντα δίπλα στους πολίτες, θα εργάζεται καθημερινά για την ασφάλεια και θα καταπολεμά το έγκλημα. Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια. Η μοτοσικλέτα αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο αστυνόμευσης, που επιτρέπει γρήγορη επέμβαση όταν ο πολίτης χρειάζεται βοήθεια».

{https://youtu.be/SSwbbysEB00}

Ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, παρέστη επίσης στην τελετή παραλαβής, υπογραμμίζοντας τη σημασία των νέων οχημάτων για την επιχειρησιακή λειτουργία των αστυνομικών ομάδων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι νέες μοτοσικλέτες αναμένεται να ενισχύσουν όχι μόνο την ταχύτητα και την αποδοτικότητα των ομάδων ασφαλείας, αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο φορέων.