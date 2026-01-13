Ανέβηκαν στη Διαύγεια οι πίνακες των επιτυχόντων για τις μόνιμες προσλήψεις της ΑΣΕΠ 1Κ2024.

Η πολυαναμενόμενη προκήρυξη 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ, μπήκε στην τελική φάση με ανάρτηση των αποτελεσμάτων στη «Διαύγεια», για τις μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία.

Οι επιτυχόντες, που πέρασαν με επιτυχία όλα τα στάδια (υγειονομικοί έλεγχοι, αθλητικές δοκιμασίες, ψυχροτεχνικά τεστ), περιμένουν πλέον την έκδοση του ΦΕΚ, η οποία θα σηματοδοτήσει και την επίσημη ένταξή τους στο σώμα της Δημοτικής Αστυνομίας.

Πόσες θέσεις καλύπτονται και σε ποιες εκπαιδευτικές βαθμίδες

Η προκήρυξη 1Κ/2024 αφορά την πλήρωση θέσεων σε δήμους σε όλη την Ελλάδα, με την κατανομή ανά εκπαιδευτική βαθμίδα να διαμορφώνεται ως εξής:

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ): 208 θέσεις

Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ): 218 θέσεις

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ): 787 θέσεις

Συνολικά, πρόκειται για 1.213 μόνιμες θέσεις, ενισχύοντας ουσιαστικά το προσωπικό των δήμων σε όλη τη χώρα.

Μετά την ανάρτηση στη «Διαύγεια», ο πίνακας των διοριστέων θα σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής φάσης.

Στη συνέχεια, οι δήμοι θα προχωρήσουν στις ενέργειες (κατανομή θέσεων) για ορκωμοσία και ανάληψη καθηκόντων του νέου προσωπικού.