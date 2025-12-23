Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της ΕΛ.ΑΣ. στις εθνικές οδούς για τα μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα.

Εκτροπές κυκλοφορίας πραγματοποιεί η Αστυνομία σε σημεία όπου υπάρχουν μπλόκα των αγροτών στις εθνικές οδούς, τονίζοντας ότι προέχει η ασφάλεια των οδηγών, με συνέπεια να προκαλείται αδιανόητη ταλαιπωρία και ουρές χιλιομέτρων.

Οι αγρότες τονίζουν ότι δεν μπορούν να αποσύρουν πολλά τρακτέρ, ούτε να ξηλώσουν σκηνές που έχουν στήσει, καθώς «τα μπλόκα είναι εδώ». Ωστόσο, επισημαίνουν ότι παραχωρούν κι άλλη λωρίδα κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες.

Τόσο η ΕΛ.ΑΣ., όσο και η κυβέρνηση διαμηνύουν ότι η Τροχαία έχει τον πρώτο λόγο. Οι πολίτες «δεν πρέπει ούτε να ταλαιπωρηθούν, αλλά κυρίως δεν πρέπει να ρισκάρουν κανένα τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτηρίους. Και εδώ θέλω να είμαι απολύτως σαφής: τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση οποιουδήποτε δρόμου τον έχει η Τροχαία και η οδική ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Σε όσους, λοιπόν, προτιμούν ένα παράδοξο, να διεκδικούν αλλά να μην συζητούν και να μιλούν την ώρα που τους καλούμε σε διάλογο, θα το ξαναπώ: αυτή η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν πρόκειται να υποκύψει και ούτε από την άλλη μεριά μπορούμε να μεροληπτήσουμε υπέρ μιας κοινωνικής ομάδος εις βάρος των υπολοίπων», συμπλήρωσε.

Ουρές χιλιομέτρων

Σε πολλά σημεία δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων, όπως για παράδειγμα συμβαίνει τις τελευταίες ώρες λίγο πριν από τον κόμβο της Ριτσώνας. Εκεί τα αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, που ξεκινούν περίπου από το 65ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών- Λαμίας και φτάνουν έως το κόμβο της Ριτσώνας, όπου γίνεται η εκτροπή κυκλοφορίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5my3js6gq9?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://www.tiktok.com/@stella...loi/video/7587018511591951638}

Στέλνουν οδηγούς ακόμα και σε χωματόδρομους

Μάλιστα, υπάρχουν περιπτώσεις που λόγω των εκτροπών κυκλοφορίας, στέλνουν τα οχήματα ακόμα και σε χωματόδρομους, σύμφωνα με βίντεο που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5nhb0yv2mx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα και οι εναλλακτικές διαδρομές

Αυτή την ώρα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχει επιβάλει η Αστυνομία στη Βόρεια Ελλάδα, σε σημεία όπου υπάρχουν μπλόκα είναι οι εξής:

Λίγο νωρίτερα, ήρθησαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Ν. Εφέσου (427 χιλιόμετρο) της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, στην Πιερία.

Δημογλίδου: Η Τροχαία αποφασίζει για την κίνηση των οδηγών

Από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων είναι ανοιχτή η ΛΕΑ και τα μπλόκα πανελλαδικά είναι σε συνεννόηση για να παραχωρήσουν άλλη μία λωρίδα κυκλοφορίας, δήλωσε στο ΕΡΤNews ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας

«Στο μέτρο του εφικτού κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε», τόνισε και έφερε ως παράδειγμα ότι θα μπορούσε να γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εκτέλεσης έργων στις εθνικές οδούς.

«Αν υπήρχε ουσιαστική επικοινωνία και μπορούσαμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω εμείς και η Αστυνομία, θα βρίσκαμε τη χρυσή τομή για μια ήπια μορφή κυκλοφορίας. Ώστε να μην αντιτίθεται ο κόσμος ούτε στα μπλόκα, ούτε στις αποφάσεις της Αστυνομίας», επεσήμανε.

Όμως, στην ίδια εκπομπή, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου επέμεινε ότι το πώς θα διεξαχθεί η κίνηση των οδηγών αφορά καθαρά την Τροχαία.

Ερωτηθείσα εάν οι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί σε περίπτωση που δεν αποχωρήσουν οι αγρότες, απάντησε: «Είναι πολύ ωραίο να ακούμε ότι κάποιοι προτίθενται να προβούν σε ενέργειες, αλλά η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Παραμένουν οι αγρότες στο εθνικό δίκτυο σε πολλά σημεία».

«Η ασφαλής οδήγηση δεν έχει να κάνει μόνο την κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά και όταν συμβεί κάτι έκτακτο- μία πυρκαγιά σε όχημα, κάποιο παθολογικό που πρέπει να επέμβει ασθενοφόρο ή η αστυνομία- κατά πόσο μπορούμε να απεγκλωβίσουμε τους υπόλοιπους οδηγούς από το σημείο. Προφανώς θα θέλαμε να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο, που παρέχει ασφάλεια σε σχέση με παρακαμπτήριες», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5ih6g0i675?integrationId=40599y14juihe6ly}