«Θα καταθέσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση» σχολίασε προλογικά ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην εκπομπή «10 παντού» του ΟΡΕΝ.

«Είναι όμως παράδοξο τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός ανοίγει τη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης, να βγαίνει το πρωί ο κ. Γεωργιάδης και να κάνει δριμεία επίθεση στις ανεξάρτητες αρχές, ενώ την ίδια στιγμή ο κ. Δένδιας κάνει κριτική στην κυβέρνηση -υιοθετώντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στην ουσία- ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης» πρόσθεσε υπογραμμίζοντας την κυβερνητική Βαβέλ.

Ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι ήδη από πέρυσι τον χειμώνα το ΠΑΣΟΚ εκκίνησε τη δημόσια συζήτηση για τις θεσμικές αλλαγές. «Τα θέματα της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ή το θέμα του άρθρου 86, το έχουμε βάλει πρώτοι» ανέφερε και έκανε λόγο για αυτό-αναφορικότητα και υποκρισία στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού ιδίως για το άρθρο 86.

«Το εργαλειοποίησε και κρύφτηκε πίσω από αυτό και στην υπόθεση Βορίδη - Αυγενάκη, για να μην παραπεμφθούν και στην υπόθεση του κ. Καραμανλή για να παραπεμφθεί για ένα αδίκημα τελείως διαφορετικό από εκείνο για το οποίο παραπέμπονταν οι υφιστάμενοι του. Άρα, το άρθρο 86 ο Πρωθυπουργός το διέστειλε τόσο πολύ για να κρυφτεί πίσω του η κυβέρνηση, που συνιστά βαθιά υποκρισία να λέει ότι με πρωτοβουλία θα το αλλάξει» επισήμανε.

Περαιτέρω για το ζήτημα της εξαετούς θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, που φαίνεται να εισηγείται ο Πρωθυπουργός, ο Εκπρόσωπος Τύπου θύμισε τις παλινωδίες Μητσοτάκη: «Θυμάστε τι έλεγε ο Πρωθυπουργός; Ότι θα εκλέγεται πια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με πλειοψηφία 151 -και το στηρίξαμε όλοι-, αλλά δεν θα αλλάξει το πνεύμα της διαδικασίας, ότι δηλαδή ο Πρόεδρος πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που θα ενώνει. Πού φτάσαμε; Γι’ αυτό λέμε για καχυποψία, σε έναν Πρωθυπουργό που πρότεινε έναν ενεργό βουλευτή του για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς καμία άλλη υποστήριξη και χωρίς διάλογο. Το λέω για να δούμε και πώς αυτή η κυβέρνηση σκέφτεται τα πράγματα».

Επιπλέον, αναφορικά με το θέμα του δημοσίου και της μονιμότητας, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε: «Λέγατε πριν ότι πρέπει να αλλάξει το δημόσιο. Συμφωνούμε απόλυτα. Πρέπει να αλλάξουμε τη λειτουργία, πρέπει να έχουμε σοβαρή αξιολόγηση. Αυτή η κυβέρνηση έχει ψηφίσει δύο νόμους για την αξιολόγηση και δεν τους εφαρμόζει. Τι κάνει αντιθέτως; Αναθέσεις, σκληρό πελατειασμό, ρουσφέτι. Η μονιμότητα προφανώς δεν είναι το πρόβλημα. Έχει στη Γαλλία αρθεί η μονιμότητα; Έχει στη Γερμανία αρθεί η μονιμότητα; Άρση μονιμότητας σημαίνει αυτή η κυβέρνηση του πελατειασμού, αύριο απολύει όποιον δεν της αρέσει. Ξέρετε τι διώξεις καταγγέλλονται καθημερινά από όσους δεν είναι αρεστοί στην κυβέρνηση; Ξέρετε ότι τα δικαστήρια είναι γεμάτα με αιτήσεις ακύρωσης; Έχετε εικόνα τι μπαράζ ρεβανσισμού υπάρχει εδώ και 7 χρόνια, όπου όποιος δεν είναι με τη Νέα Δημοκρατία, μπαίνει στον πάγο; Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τους νόμους που έχει ψηφίσει; Για ποιο λόγο στο Υπουργείο Υγείας είναι όλοι με αναθέσεις και δεν είναι με κρίση; Εμείς θέλουμε κανονική αξιολόγηση που να λειτουργεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι συνώνυμη με την αναξιοκρατία και τον κομματισμό στο δημόσιο .Εμείς θα έχουμε δικές μας προτάσεις, θα είναι αναλυτικές. Ανοίξαμε τον διάλογο για την αναθεώρηση. Θα πάμε με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και τις νέες ανάγκες, αλλά όχι λευκή επιταγή».



Σχετικά με τις δηλώσεις Αλεξοπούλου, ο Εκπρόσωπος Τύπου ανέδειξε την απόσταση λόγων ανάμεσα στην Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου και την απλόχερη πολιτική κάλυψη στη βουλευτή εκ μέρους του κ. Μαρινάκη.

«Η κυρία Αλεξοπούλου λέγοντας “το τζάμπα πέθανε” δεν μπορούσε να εννοούσε κάποιον άλλον, όταν η ερώτηση στην οποία απαντά αφορά σε έναν χαμηλόμισθο εκπαιδευτικό. Η κυβέρνηση που έχει ταυτιστεί σε μεγάλο βαθμό με τα σκάνδαλα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διασπάθιση πόρων, όταν οι βουλευτές της καλούνται να τοποθετηθούν για το πώς περνά ο κόσμος απαντούν “το τζάμπα πέθανε”. Το τζάμπα για κάποιους υπήρχε και υπάρχει όπως φάνηκε. Κάποιοι τζάμπα έβγαζαν χρήματα . Στους απλούς ανθρώπους που μοχθούν, τους απαντά ότι “το τζάμπα πέθανε”. O κ. Μαρινάκης την κάλυψε λέγοντας ότι εννοούσε τα κόμματα. Η δική σας θέση, κυρία Σδούκου, είναι μια σωστή θέση. Του κ. Μαρινάκη δεν την καταλαβαίνω».

Ως προς την επικείμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο τόνισε ότι «πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει πάντα διάλογος, προφανώς αυτός πρέπει να είναι χωρίς αυταπάτες για τη στρατηγική της Τουρκίας, η οποία είναι μια στρατηγική επιθετική».

Τέλος, αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις ο Κ. Τσουκαλάς επισήμανε: «την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε τρεις δημοσκοπήσεις. Σε μια το ΠΑΣΟΚ ήταν τρίτο με 0,5% και ξέρετε ότι και τα δείγματα είναι μικρά και με αναγωγές. Προφανώς υπάρχει μια στασιμότητα. Αυτές τις είκοσι μέρες έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ κάποιο μεγάλο λάθος που συζητήθηκε; Όχι. Είχαμε μια συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας όπου μετά από αυτήν επικράτησε μια αυτοαναφορικότητα και μια εικόνα εσωστρέφειας . Μέσα στα όργανα πρέπει να λέει ο καθένας την άποψη του γιατί αυτό είναι και το καθήκον μας, αλλά προς τα έξω να έχουμε μια ενιαία φωνή. Να είναι όλοι στην πρώτη γραμμή.

Να επικοινωνούμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε δύο αξιώματα: Πρώτον, ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή και ο αγώνα μας είναι αγώνας απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όρος για την πολιτική αλλαγή, για να αναταχθεί η χώρα, είναι να περάσει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Δεύτερον, η στρατηγική μας είναι η αυτόνομη εκλογική πορεία και αυτή θέλουμε να είναι. Στα δύο αυτά, δεν έχω ακούσει κανέναν να διαφωνεί. Όλοι πιστεύω πως έχουν αντίληψη της συγκυρίας, της ιστορικής ευθύνης, των καθηκόντων και της προσπάθειας του Μεγάρου Μαξίμου να οδηγήσει τη δημοκρατική παράταξη σε συνθήκες ρευστοποίησης, γιατί ξέρουν ότι μόνο εκείνη μπορεί να είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας».