Αντιμέτωπη με δυο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα είναι η 16χρονη που χθες μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης.

Η Εισαγγελία Ανηλίκων άσκησε σε βάρος της 16χρονης ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα, αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος αλλά και για οπλοχρησία. Η ανήλικη παραπέμφθηκε σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί.

Το περιστατικό συνέβη έξω από σχολική αίθουσα όταν η 16χρονη κατηγορούμενη φέρεται να επιτέθηκε με στιλέτο τύπου πεταλούδα στην 14χρονη κατηγορώντας την ότι νωρίτερα την αποκάλεσε «πρεζάκι».

Η 14χρονη αντέδρασε ενώ στην προσπάθειά της να αμυνθεί και να προστατευτεί με τα χέρια της τραυματίστηκε στον καρπό και στην κοιλιακή χώρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη πριν μερικούς μήνες είχε στραφεί και πάλι σε βάρος άλλης ανήλικης τραυματίζοντας την με μαχαίρι ενώ τον περασμένο Οκτώβριο συνελήφθη καθώς σε έλεγχο στον δρόμο βρέθηκε πάνω της μαχαίρι 18 εκατοστών.