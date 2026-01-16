Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ και οι μαρτυρίες φίλων της.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της, από την Πάτρα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι Αρχές συλλέγουν και αξιολογούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, ωστόσο το έργο τους δυσχεραίνεται σημαντικά από δύο βασικούς παράγοντες: η ανήλικη έχει εξαφανίσει κάθε ψηφιακό της ίχνος από τα κοινωνικά δίκτυα, ενώ έχει απενεργοποιήσει και την κάρτα SIM του κινητού της τηλεφώνου, καθιστώντας αδύνατο τον εντοπισμό της μέσω τηλεπικοινωνιακών δεδομένων.

Πιθανή διαμονή στου Ζωγράφου - Εξετάζεται και η Πανεπιστημιούπολη

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι η 16χρονη ενδέχεται να διαμένει σε χώρο στην περιοχή του Ζωγράφου, με το σενάριο της φιλοξενίας σε διαμέρισμα να θεωρείται το επικρατέστερο. Ήδη έχουν ερευνηθεί όλα τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η ανήλικη να βρίσκεται εντός της Πανεπιστημιούπολης του Ζωγράφου, γεγονός που έχει οδηγήσει τις Αρχές να επεκτείνουν τις έρευνές τους και σε αυτή την κατεύθυνση.

Εντύπωση προκαλεί και μαρτυρία επαγγελματία της περιοχής, ο οποίος ανέφερε ότι η κοπέλα επισκέφθηκε το κατάστημά του φορώντας καπέλο και κουκούλα, κάτι που του φάνηκε ύποπτο. «Ήρθε να ψωνίσει, μου έδειξε τι ήθελε, πλήρωσε και έφυγε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δεκάδες μαρτυρίες πολιτών - Εντοπισμός στη Βάρη

Τις τελευταίες ημέρες, δεκάδες πολίτες έχουν επικοινωνήσει με την Αστυνομία αναφέροντας ότι είδαν τη 16χρονη σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, η Λόρα φέρεται να εθεάθη στη Βάρη.

Όπως μετέδωσε το MEGA, ιδιοκτήτης καφετέριας στην περιοχή κατέθεσε ότι η ανήλικη επισκέφθηκε το κατάστημά του και ζήτησε πρόσβαση στο wi-fi. Όταν όμως αντιλήφθηκε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της, αποχώρησε άμεσα. Το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας παραδόθηκε στις Αρχές και, σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα μοιάζει έντονα με τη 16χρονη Λόρα.

Μαρτυρίες για ψυχολογική πίεση στο οικογενειακό περιβάλλον

Την ίδια ώρα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται μαρτυρίες φίλων της 16χρονης, οι οποίες αναφέρονται στη δύσκολη σχέση που φέρεται να είχε με τον πατέρα της. Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, η Λόρα μιλούσε συχνά για έντονη ψυχολογική πίεση, αυστηρούς περιορισμούς και συχνούς καβγάδες για καθημερινά ζητήματα.

Φίλη της περιέγραψε ότι η ανήλικη φοβόταν να χρησιμοποιεί το κινητό της παρουσία του πατέρα της, καθώς της το αφαιρούσε συχνά και την επέπληττε έντονα για μικροπράγματα. Άλλες μαρτυρίες κάνουν λόγο για αυστηρό έλεγχο, φωνές και τιμωρίες, όπως η αφαίρεση του κινητού τηλεφώνου για απλές οικιακές υποχρεώσεις.

Σε αντίθεση με τη σχέση με τον πατέρα της, φίλοι της Λόρας ανέφεραν ότι η σχέση της με τη μητέρα της ήταν πιο ουδέτερη και λιγότερο συγκρουσιακή.

«Μας περιέγραφε κάτι περιστατικά. Την μάλωνε πάρα πολύ εύκολα, αν δεν έκανε τις δουλειές του σπιτιού, τα πιο απλά. Τις απλές τις δουλειές, όχι κάτι φοβερό. Της φώναζε πάρα πολύ, της έπαιρνε το κινητό, με το παραμικρό. Της είχε πει: πλύνε τα πιάτα, δεν τα έπλενε και της έπαιρνε το κινητό. Την πίεζε πάρα πολύ, πιεζόταν πάρα πολύ από τον μπαμπά της. Η μαμά της από ό,τι ξέρω, σε όλα αυτά, είχε μια ουδέτερη σχέση. Δεν μας είχε πει κάτι ιδιαίτερο για τη μαμά της, για τον μπαμπά της μας έλεγε. Φόραγε πάντα φούτερ και τζιν και ας είχε ζέστη. Ήθελε μακριά ρούχα. Φόραγε τα ίδια ρούχα ανά δύο ημέρες, δεν είναι ότι την πρόσεχαν και πολύ», τόνισε φίλη της.