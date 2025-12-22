Μεγάλες βιομηχανίες ζαχαρωδών επιχειρούν να περιορίσουν το ρίσκο από τις ακραίες μεταβολές των τιμών.

Η σοκολάτα, ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκίσματα παγκοσμίως, δεν είναι πλέον δεδομένη όπως τη γνωρίζαμε. Πίσω από τις γνώριμες συσκευασίες, όλο και περισσότερα προϊόντα περιέχουν λιγότερο κακάο ή το αντικαθιστούν πλήρως, καθώς οι αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά και οι αυξημένες πιέσεις στο κόστος παραγωγής αναγκάζουν τις βιομηχανίες να αλλάζουν συνταγές.

Η έντονη αστάθεια στην αγορά κακάο, σε συνδυασμό με προβλήματα εφοδιασμού, ωθεί τις εταιρείες στην αναζήτηση εναλλακτικών πρώτων υλών, μετατρέποντας τη σοκολάτα με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο σε ολοένα και ακριβότερο προϊόν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα σοκολατένια γλυκά που καταναλώνονται τις φετινές εορτές είναι πολύ πιθανό να περιέχουν λιγότερη «αληθινή» σοκολάτα σε σχέση με πέρυσι.

Τα τελευταία χρόνια, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στη Γκάνα και την Ακτή Ελεφαντοστού, τις δύο μεγαλύτερες χώρες παραγωγής κακάο, έχουν επηρεάσει αρνητικά τις σοδειές. Το αποτέλεσμα ήταν μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στα τέλη του 2024 και στη συνέχεια να υποχωρούν σημαντικά μέσα στο 2025. Παρά τη διόρθωση, το αυξημένο κόστος έχει ήδη περάσει στα ράφια, με τις τιμές της σοκολάτας να καταγράφουν έντονη άνοδο σε ετήσια βάση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μεγάλες βιομηχανίες ζαχαρωδών επιχειρούν να περιορίσουν το ρίσκο από τις ακραίες μεταβολές των τιμών. Η Mondelez International, η οποία παράγει μεταξύ άλλων τις Cadbury, Milka και Toblerone, έχει επισημάνει ότι η μεταβλητότητα του κακάο δυσκολεύει τον οικονομικό σχεδιασμό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλαγές στη σύνθεση γνωστών προϊόντων είχαν ως αποτέλεσμα ορισμένες μπάρες να χαρακτηρίζονται πλέον ως προϊόντα «με γεύση σοκολάτας», μετά τη μείωση της περιεκτικότητας σε κακάο.

Την ίδια στιγμή, εταιρείες που αναπτύσσουν υποκατάστατα σοκολάτας κερδίζουν έδαφος. Προϊόντα που βασίζονται σε χαρούπι, ηλιόσπορους, σπόρους κολοκύθας ή όσπρια χρησιμοποιούνται κυρίως σε μπισκότα, δημητριακά και επικαλύψεις, όπου το κακάο δεν αποτελεί βασικό συστατικό. Οι λύσεις αυτές θεωρούνται πιο σταθερές σε κόστος και λιγότερο εξαρτημένες από τις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι, παρά την πρόσφατη πτώση των τιμών, η σοκολάτα με κακάο θα παραμείνει ακριβή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν τιμές μέσω συμβολαίων, σε αντίθεση με τους μικρότερους παραγωγούς που πιέζονται περισσότερο. Αυτό οδηγεί σε πρακτικές όπως η μείωση του μεγέθους των προϊόντων, η αύξηση των γεμίσεων και η αντικατάσταση του κακάο όπου είναι εφικτό.

Παρά την εξάπλωση των εναλλακτικών, το κακάο εξακολουθεί να θεωρείται αναντικατάστατο στις κλασικές μπάρες σοκολάτας. Ωστόσο, όσο οι πιέσεις στην παγκόσμια αγορά συνεχίζονται, οι καταναλωτές αναμένεται να συναντούν όλο και συχνότερα προϊόντα που θυμίζουν σοκολάτα, αλλά διαφέρουν σημαντικά από αυτήν που γνώριζαν μέχρι σήμερα.