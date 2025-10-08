Οι παράγοντες που τα προηγούμενα χρόνια τροφοδότησαν την εκρηκτική άνοδο των τιμών του κακάο, δείχνουν πλέον να υποχωρούν

Η εντυπωσιακή άνοδος των τιμών του κακάο φαίνεται να φτάνει στο τέλος της, καθώς η αγορά καταγράφει τη μεγαλύτερη διόρθωση των τελευταίων δύο ετών. Οι τιμές του κακάο υποχώρησαν αυτή την εβδομάδα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 μηνών, προκαλώντας ανησυχία στις αγορές και κινητοποιώντας προειδοποιήσεις από μεγάλες επενδυτικές τράπεζες για φαινόμενα «ακραίων ρευστοποιήσεων».

Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κακάο για παράδοση τον Δεκέμβριο κατέγραψαν πτώση 1,4% την Τετάρτη, διαμορφούμενα γύρω στα 6.090 δολάρια ανά τόνο. Η πτώση αυτή ακολουθεί απώλειες άνω του 10% την προηγούμενη εβδομάδα και σηματοδοτεί αντιστροφή της εντυπωσιακής ανόδου που είχε οδηγήσει τις τιμές στα ιστορικά υψηλά των 12.931 δολαρίων τον Δεκέμβριο του 2024.

Η πρόσφατη κάμψη συμπίπτει με τις αυξήσεις που ανακοίνωσαν οι κυβερνήσεις της Ακτής Ελεφαντοστού και της Γκάνας στις τιμές παραγωγού, μέτρο που στόχευε στην ενίσχυση των αγροτών αλλά φαίνεται να προκάλεσε αναστάτωση στην παγκόσμια αγορά. Οι παράγοντες που τα προηγούμενα χρόνια τροφοδότησαν την εκρηκτική άνοδο των τιμών - όπως οι κακές καιρικές συνθήκες, οι ασθένειες στις καλλιέργειες και οι περιορισμοί στις εξαγωγές - δείχνουν πλέον να υποχωρούν, οδηγώντας σε έντονη διόρθωση.

Σε ανάλυσή τους οι οικονομολόγοι της Citi ανέφεραν ότι οι επενδυτικές τοποθετήσεις στα συμβόλαια κακάο βρίσκονται σε «ιστορικά χαμηλά» επίπεδα, υποδεικνύοντας αγορά με «χαμηλή ορμή» και «σήμα υπερπώλησης».

Παρόμοια εκτίμηση διατύπωσε και η Societe Generale, σημειώνοντας πως οι θέσεις στα συμβόλαια του Λονδίνου είναι «εξαιρετικά υπερπουλημένες» και ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν στραφεί σε καθαρά πτωτικές στρατηγικές για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2022.

Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τους αναλυτές, καθιστά την αγορά ευάλωτη σε φαινόμενα short covering, δηλαδή σε αναγκαστικές αγορές συμβολαίων από επενδυτές που είχαν ποντάρει στην πτώση, με σκοπό να περιορίσουν τις ζημίες τους. Ένα τέτοιο κύμα αγορών θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη και απρόβλεπτη ανάκαμψη των τιμών.

Η JP Morgan, σε δικό της σημείωμα, εκτίμησε ότι τα πρώτα σημάδια μιας πιθανής ανάκαμψης ίσως έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται. Παρά τις πιέσεις που δέχθηκε η αγορά μετά τις αποφάσεις των αφρικανικών κυβερνήσεων, η τράπεζα διαπιστώνει αύξηση του ενδιαφέροντος για τα συμβόλαια και τις επιλογές κακάο, σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Φεβρουάριο του 2025, όταν οι τιμές διαπραγματεύονταν περιοδικά πάνω από τα 10.000 δολάρια ανά τόνο.