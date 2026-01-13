Η Victoria Anastasia, συμμετέχει στον εθνικό τελικό της Eurovision, με το τραγούδι «Whatcha Doin To Me».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 13 Ιανουαρίου, η Victoria Anastasia, η οποία συμμετάσχει εθνικό τελικό της Eurovision, έχοντας παραχωρήσει τη δική της πρόταση και τραγούδι.

Η νεαρή ερμηνεύτρια, με καταγωγή από την Πολωνία και την Ελλάδα, έφτασε στην χώρα μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, όταν πληροφορήθηκε πως είναι και επίσημα υποψήφια στον εθνικό τελικό, ενώ συμμετάσχει με το τραγούδι «Whatcha Doin To Me».

Eurovision: Όσα ανέφερε η Victoria Anastasia στο «Στούντιο 4»

Η ίδια λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, παραδέχτηκε στους οικοδεσπότες της, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο, πως περίμενε με ανυπομονησία το τηλεφώνημα πως περνάει στην φάση του εθνικού τελικού, μαζί με τους 27 ακόμη υποψηφίους.

«Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη να ταξιδέψω στην Ελλάδα, ήταν αναπάντεχο. Ειλικρινά, κοιμόμουν εκείνη την ώρα και όταν με ενημέρωσαν για τα νέα σοκαρίστηκα και ενθουσιάστηκα ταυτόχρονα. Έκλαιγα και ούρλιαζα… Είναι τιμή μου», αναφέρει αρχικά.

Η Victoria Anastasia ασχολείται με τη μουσική ενώ ένα από τα όνειρά της, είναι να πάει όσο πιο μακριά γίνεται με τη μουσική της: «Η μουσική είναι θεραπεία για εμένα και θέλω να βοηθήσω ανθρώπους με τη μουσική…».

Αναφορικά με τον θεσμό της Eurovision, σημειώνει: «Ήμουν φαν της Eurovision… Είναι κάτι διαφορετικό για εμάς στην Αμερική.. Αυτό το τραγούδι μου, έχει ελληνικό χρώμα, είναι χαρούμενο, με πάθος… Περιγράφει τη στιγμή που συναντάς κάποιον που σου αρέσει πάρα πολύ… Δεν το έγραψα για τη Eurovision… Θέλω να χορεύω στη σκηνή, θα δείξει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnkynxafpjl?integrationId=40599y14juihe6ly}