Λένα Ζευγαρά – «Τα χάνω»

Η Λένα Ζευγαρά συνεχίζει την επιτυχημένη συνεργασία της με τον Φοίβο με το τραγούδι «Τα Χάνω» που έρχεται στις οθόνες μας μέσα από ένα music video γεμάτο παλμό και κέφι.

Το «Τα Χάνω», το δεύτερο τραγούδι της Λένας Ζευγαρά και του Φοίβου μετά το «Μείνε Απόψε Εδώ», είναι ένα catchy τσιφτετέλι που κυκλοφόρησε από την Panik Platinum πριν από λίγο καιρό και μπήκε αμέσως στη λίστα των επιτυχιών.

To music video γυρίστηκε κατά τη διάρκεια live εμφάνισης της Λένας Ζευγαρά στο «VogClub» της Θεσσαλονίκης που επί μήνες αποτέλεσε το πιο hot spot της πόλης και μεταφέρει όλη την «εκρηκτική» της ενέργεια και την ξεχωριστή επαφή που έχει με το κοινό.

{https://www.youtube.com/watch?v=JzUmWM6zHCI}

Οι εικόνες αποτυπώνουν τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο η Λένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, δίνει ρυθμό και ξεσηκώνει, δημιουργώντας μοναδικές μουσικές στιγμές.

Βρείτε το «Τα Χάνω» στις streaming υπηρεσίες.