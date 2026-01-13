Έρχεται ο Πάνος Βλάχος live στο VOX.
Ο σπουδαιότερος καλλιτέχνης της οικογένειας του παρουσιάζει το πολιτιστικό γεγονός του μήνα Μαρτίου.
Ένα υπερθέαμα-τομή στην ιστορία της χώρας, μια μουσική όαση που δεν πρέπει να μη χάσει κανείς.
Συμμετέχει 10μελες μπαλέτο από το Las Vegas, μάγοι, σαμάνοι, ξεματιάστρες, ταχυδακτυλουργοί, πυροτεχνουργοί, πυροσβέστες, ξυλοπόδαροι και 6 κινέζοι ακροβάτες (με Ελληνικό διαβατήριο).
Μια 20μελης ορχήστρα με τους σημαντικότερους μουσικούς στην χώρα δεν θα είναι τα Σάββατα στο VOX…
Μαζί του η Έλενα Λεώνη και η Δανάη Πολίτη.
Κάθε Σάββατο από 28 Φεβρουαρίου!
Η προπώληση άνοιξε.