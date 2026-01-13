Ο Πάνος Βλάχος από 28 Φεβρουαρίου live στο VOX.

Έρχεται ο Πάνος Βλάχος live στο VOX.

Ο σπουδαιότερος καλλιτέχνης της οικογένειας του παρουσιάζει το πολιτιστικό γεγονός του μήνα Μαρτίου.

Ένα υπερθέαμα-τομή στην ιστορία της χώρας, μια μουσική όαση που δεν πρέπει να μη χάσει κανείς.

Συμμετέχει 10μελες μπαλέτο από το Las Vegas, μάγοι, σαμάνοι, ξεματιάστρες, ταχυδακτυλουργοί, πυροτεχνουργοί, πυροσβέστες, ξυλοπόδαροι και 6 κινέζοι ακροβάτες (με Ελληνικό διαβατήριο).

Μια 20μελης ορχήστρα με τους σημαντικότερους μουσικούς στην χώρα δεν θα είναι τα Σάββατα στο VOX…

Μαζί του η Έλενα Λεώνη και η Δανάη Πολίτη.

Κάθε Σάββατο από 28 Φεβρουαρίου!

Η προπώληση άνοιξε.