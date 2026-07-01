Φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετα τις 16:30 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί άμεσα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 65 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερο προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς σε δύσβατα σημεία. Συνδρομή από υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον άμεσο περιορισμό του μετώπου, ώστε να αποφευχθεί η επέκταση της πυρκαγιάς σε μεγαλύτερη έκταση, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη και επιφυλακή. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδος, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2072322372397318197}

Ήχησε 112 για ετοιμότητα λόγω της φωτιάς

Στις 17:16, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής που εξελίσσεται η πυρκαγιά. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Γεώργιος #Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας #Πειραιώς και #Νήσων Παραμείνετε σε ετοιμότητα» ήταν η σχετική προειδοποίηση.

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{https://x.com/112Greece/status/2072327001608696085}

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδος, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.