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Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 15:00.

Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Ορεστιάδα του νομού Έβρου το μεσημέρι της Τετάρτης (01/07).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:00. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου εχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.