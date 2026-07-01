Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στον Δομοκό.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ καταγράφηκε πριν από λίγο, με επίκεντρο περιοχή 5 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά του Δομοκού με εστιακό βάθος 63 χλμ. σύμφωνα με τα στοιχεία της αυτόματης λύσης από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
Η σεισμική δραστηριότητα σημειώθηκε στις 12:56 με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 63,4 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Φθιώτιδας και της Θεσσαλίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Το Lamiareport.gr αναφέρει ότι επίκεντρο του σεισμού είναι το χωριό Λεύκα, 4 χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά της έδρας του Δήμου Δομοκού.
Η ανάρτηση από το Ευρωμεσογειακό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 4,3 Ρίχτερ με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 4 χιλιόμετρα ανατολικά του Δομοκού και 58 χιλιόμετρα νότια της Λάρισας
{https://x.com/LastQuake/status/2072258112216596831}