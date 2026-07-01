Το επίκεντρο εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα ανατολικά του Δομοκού και το μέγεθος είναι στα 4,2 Ρίχτερ.

Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στον Δομοκό.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ καταγράφηκε πριν από λίγο, με επίκεντρο περιοχή 5 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά του Δομοκού με εστιακό βάθος 63 χλμ. σύμφωνα με τα στοιχεία της αυτόματης λύσης από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Η σεισμική δραστηριότητα σημειώθηκε στις 12:56 με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 63,4 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Φθιώτιδας και της Θεσσαλίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Το Lamiareport.gr αναφέρει ότι επίκεντρο του σεισμού είναι το χωριό Λεύκα, 4 χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά της έδρας του Δήμου Δομοκού.

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Η ανάρτηση από το Ευρωμεσογειακό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 4,3 Ρίχτερ με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 4 χιλιόμετρα ανατολικά του Δομοκού και 58 χιλιόμετρα νότια της Λάρισας

{https://x.com/LastQuake/status/2072258112216596831}