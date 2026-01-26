Οι Ιταλοί καραμπινιέρι βρίσκονταν στην περιοχή για την προετοιμασία αποστολής των πρέσβεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επικράτεια της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, κάλεσε τον πρέσβη του Ισραήλ στη Ρώμη προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για περιστατικό που σημειώθηκε στη Δυτική Όχθη, κοντά στη Ραμάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ιταλοί καραμπινιέρι, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή για την προετοιμασία αποστολής των πρέσβεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επικράτεια της Παλαιστινιακής Αρχής, δέχθηκαν απειλή από έναν άνδρα –πιθανώς έποικο– που τους ανάγκασε να γονατίσουν υπό την απειλή όπλου.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ξαφνικά, ενώ οι δύο Ιταλοί στρατιωτικοί επέβαιναν σε όχημα με διπλωματικές πινακίδες και έφεραν διπλωματικά διαβατήρια. Ο άνδρας δεν αποκάλυψε την ταυτότητά του, τους ανάγκασε να μιλήσουν τηλεφωνικά με τρίτο άτομο, επίσης άγνωστο, και ισχυρίστηκε ότι βρίσκονταν σε στρατιωτική ζώνη – κάτι που αποδείχθηκε λανθασμένο μετά από άμεση επαλήθευση.

Η ιταλική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημο διάβημα προς το Ισραήλ, ζητώντας διαβεβαιώσεις για την πλήρη ασφάλεια των διπλωματών και στρατιωτικών της που βρίσκονται στην περιοχή.