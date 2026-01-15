Στόχοι των επιθέσεων είναι θέσεις της Χεζμπολάχ νότια του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε σήμερα (15/01) πλήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ σε αρκετά μέρη του Λιβάνου, προειδοποιώντας κατοίκους του χωριού Σοχόρ στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας για εκκένωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του IDF, ο ισραηλινός στρατός πλήττει επανειλημμένα στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο εξαιτίας παραβιάσης των συμφωνιών εκεχειρίας.

«Ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί στο εγγύς μέλλον σε τρομοκρατικές στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ προκειμένου να αντιμετωπίσει απόπειρες ανασυγκρότησης των δραστηριοτήτων της στην περιοχή, οι οποίες απαγορεύονται», δήλωσε ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντράϊ στο Χ.

Παρά την εκεχειρία που έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 σε έναν και πλέον χρόνο εχθροπραξιών, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τακτικά να διεξάγει πλήγματα στο έδαφος του Λιβάνου, λέγοντας ότι στοχεύει τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, και λιγότερο συχνά, τη Χαμάς.

Στις 8 Ιανουαρίου, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ νοτίως του Λιτάνι, περίπου 30 χλμ. από τα σύνορα με το Ισραήλ, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας.

Μετά τις ανακοινώσεις του στρατού του Λιβάνου, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε πλήγματα στον νότιο Λίβανο, τα περισσότερα βορείως του Λιτάνι -όπου βρίσκεται και το χωριό Σοχμόρ- τα οποία προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει τότε ότι στόχος του ήταν ένα μέλος της Χεζμπολάχ και οι υποδομές του λιβανέζικου κινήματος.