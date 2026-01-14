Η φιλική σχέση Ιράν - Ισραήλ έληξε ξαφνικά το 1979 με την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν, όταν ο Σάχης ανατράπηκε και ο Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί εγκαθίδρυσε μια Ισλαμική Δημοκρατία.

Η σχέση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν έχει αλλάξει δραματικά από τα μέσα του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα. Στις δεκαετίες μετά τον B' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι δύο χώρες είχαν μία εξαιρετική φιλία μεταξύ τους. Αλλά, όχι πια.

Όταν ιδρύθηκε το Κράτος του Ισραήλ το 1948, η πρώτη αντίδραση του Ιράν ήταν ασαφής. Το Ιράν είχε αντιταχθεί στο σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών για τη διαίρεση της Παλαιστίνης και είχε ψηφίσει κατά της εισόδου του Ισραήλ στον ΟΗΕ. Ωστόσο, το 1950, το Ιράν έγινε η δεύτερη χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία μετά την Τουρκία που αναγνώρισε το νέο έθνος του Ισραήλ. Υπό τη μοναρχία του Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, η οποία υποστήριζε τη Δύση, το Ιράν και το Ισραήλ ανέπτυξαν στενούς δεσμούς.

Και τα δύο ήταν μη αραβικά κράτη που περιβάλλονταν κυρίως από Άραβες γείτονες, επομένως έβλεπαν το ένα το άλλο ως φυσικούς εταίρους ενάντια σε κοινές περιφερειακές απειλές. Αυτή η ιδέα ήταν μέρος της στρατηγικής του Ισραήλ για τη «συμμαχία της περιφέρειας», στην οποία επιδίωκαν συνεργασίες με μη αραβικές χώρες στην περιφέρεια της Μέσης Ανατολής. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και του 1970, το Ιράν και το Ισραήλ είχαν ισχυρή επίσημη εμπορική και στρατιωτική συνεργασία.

Το Ιράν προμήθευε πετρέλαιο στο Ισραήλ και μάλιστα λειτουργούσε από κοινού έναν αγωγό πετρελαίου με το Ισραήλ. Το εμπόριο ήταν ισχυρό, με ισραηλινές εταιρείες και εμπειρογνώμονες να δραστηριοποιούνται στο Ιράν. Οι δύο χώρες αντάλλαξαν άτυπα διπλωματικά γραφεία, μια de facto πρεσβεία στην Τεχεράνη και αργότερα επίσημους πρεσβευτές τη δεκαετία του 1970. Υπήρχαν επίσης κρυφά στρατιωτικά έργα. Για παράδειγμα, το Ιράν και το Ισραήλ συνεργάστηκαν σε ένα πυραυλικό έργο στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Ταυτόχρονα, ωστόσο, δεν υποστήριζαν όλοι οι Ιρανοί αυτή την εγγύτητα.

Ορισμένοι Ιρανοί θρησκευτικοί ηγέτες επέκριναν τον Σάχη για τη φιλία του με το Ισραήλ και έβλεπαν με συμπάθεια την παλαιστινιακή υπόθεση. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, η πολιτική και διπλωματική σχέση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ήταν ως επί το πλείστον θετική και συνεργατική.

Η λήξη της φιλίας Ιράν - Ισραήλ

Αυτή η φιλική σχέση έληξε ξαφνικά το 1979 με την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν, όταν ο Σάχης ανατράπηκε και ο Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί εγκαθίδρυσε μια Ισλαμική Δημοκρατία. Το νέο καθεστώς ήταν σφοδρά κατά του Ισραήλ για λόγους πίστης και θρησκείας. Το Ιράν διέκοψε όλους τους επίσημους δεσμούς με το Ισραήλ, έκλεισαν την ισραηλινή αποστολή στην Τεχεράνη και παρέδωσαν το κτίριο στην Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO).

Ο Χομεϊνί και η επαναστατική κυβέρνηση θεωρούσαν το Ισραήλ ως μια παράνομη, άδικη κυβέρνηση έναντι των Μουσουλμάνων. Διακήρυξε το Ισραήλ ως «εχθρό του Ισλάμ» και το ονόμασε «Μικρό Σατανά», (σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον «Μεγάλο Σατανά». Στα μάτια των νέων ηγετών του Ιράν, το Ισραήλ αντιπροσώπευε τον δυτικό ιμπεριαλισμό και την άδικη μεταχείριση του παλαιστινιακού λαού.

Από το 1979 και μετά, η πολιτική του Ιράν έγινε μια πολιτική ανοιχτής εχθρότητας προς το Ισραήλ, βασισμένη τόσο στην πολιτική όσο και στη θρησκεία. Στις χαοτικές ημέρες της επανάστασης και μετά, το Ιράν και το Ισραήλ βρέθηκαν με έναν κοινό εχθρό όμως, το Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν.

Αυτό σύντομα θα οδηγούσε σε μυστικές αλληλεπιδράσεις ακόμη και εν μέσω επίσημης εχθρότητας.

Γιατί το Ισραήλ πωλούσε όπλα στο Ιράν, τον ορκισμένο εχθρό του;

Ο τίτλος της Haaretz στις αρχές του 1979 ήταν δραματικός: «Το Ιράν απελαύνει όλους τους Ισραηλινούς από το έδαφός του - ανακοινώνει ότι τερματίζει τις σχέσεις». Ένα άλλο άρθρο στο πρωτοσέλιδο έγραφε: «Η επαναστατική κυβέρνηση του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα την πλήρη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ και εξέδωσε διαταγές απέλασης Ισραηλινών με διπλωματικό καθεστώς που εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο Ιράν. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι «αυτό το βήμα ελήφθη σύμφωνα με την πολιτική τερματισμού κάθε σχέσης με το Ισραήλ»

Η Τεχεράνη έκλεισε επίσης τα γραφεία της ισραηλινής εθνικής αεροπορικής εταιρείας El Al και τερμάτισε την ταχυδρομική υπηρεσία μεταξύ των δύο χωρών.

Η Haaretz τότε είχε δημοσιεύσει επίσης μια φωτογραφία του ηγέτη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, να φιλάει τον Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί στην Τεχεράνη. Πρόσθεσε ότι μια νέα πινακίδα κρεμόταν τώρα στο κτίριο της ισραηλινής πρεσβείας στην Τεχεράνη: «Πρεσβεία της PLO».

Αυτό φαινομενικά σηματοδότησε το τέλος των δεσμών που ξεκίνησαν το 1950, όταν το Ιράν έγινε η δεύτερη μουσουλμανική χώρα μετά την Τουρκία που αναγνώρισε το Ισραήλ. Υπό τον σάχη, οι διπλωματικοί, εμπορικοί και στρατιωτικοί δεσμοί άνθισαν.

Ωστόσο, παρά την υπόσχεση του νέου καθεστώτος να μην πουλήσει στο Ισραήλ «ούτε ένα φλιτζάνι λάδι», οι δεσμοί συνεχίστηκαν τη δεκαετία του '80, αυτή τη φορά κάτω από ένα μεγαλύτερο πέπλο μυστικότητας από ό,τι πριν. Οι Ισραηλινοί το έμαθαν αυτό πέντε χρόνια μετά την Ισλαμική Επανάσταση. Η Haaretz παρέθεσε τον Αριέλ Σαρόν τον Μάιο του 1984 να λέει: «Πουλήσαμε όπλα στο Ιράν για να νικήσει το Ιράκ». Ο Σαρόν, πρώην υπουργός Άμυνας που αργότερα θα γινόταν πρωθυπουργός, αναφερόταν στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ του 1980-1988.

Η Haaretz ανέφερε ότι οι συναλλαγές «ήταν δεκάδες εκατομμυρίων δολαρίων». Οι πωλήσεις όπλων ανεστάλησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης ομηρίας του 1979-1981, κατά την οποία το Ιράν απήγαγε δεκάδες Αμερικανούς, αλλά αυτή η επιχείρηση συνεχίστηκε αργότερα.

Οι Ευρωπαίοι μεσάζοντες

Η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε τον Σαρόν ότι ήταν ανεύθυνος, αλλά δεν κατάφερε να αποκρύψει τις διαρροές ειδήσεων. Τον Μάιο του 1984, εμφανίστηκαν περισσότερες αναφορές για συμφωνίες όπλων με τους Ιρανούς. «Το Ισραήλ έχει προμηθεύσει το Ιράν με όπλα αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων», ανέφερε τότε, επικαλούμενη μια γερμανική εφημερίδα με πηγές στη Βόννη. Οι πωλήσεις περιελάμβαναν αντιαρματικά όπλα και έγιναν μέσω Ευρωπαίων μεσαζόντων.

Τέτοια άρθρα συνέχιζαν να δημοσιεύονται. Το 1986, η Haaretz επικαλέστηκε το γερμανικό εβδομαδιαίο περιοδικό Stern, το οποίο ισχυρίστηκε ότι ένας Ισραηλινός έμπορος όπλων είχε συλληφθεί στη Δυτική Γερμανία μετά την υπογραφή συμφωνίας όπλων αξίας 82 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Ιρανούς. Αυτή η συναλλαγή περιελάμβανε πυρομαχικά πυροβολικού και αρμάτων μάχης, αντιαρματικούς πυραύλους και πολυβόλα. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε παρά την αποκάλυψη.

Ένα χρόνο αργότερα, το 1987, η Haaretz ανέφερε στο πρωτοσέλιδό της ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζορτζ Σουλτς, είχε επιτεθεί στον πρόεδρο Χαΐμ Χέρτζογκ επειδή συνέχιζε να προμηθεύει όπλα στο Ιράν. Το 1986, ο Γιόελ Μάρκους της Haaretz είχε ήδη επικρίνει την κυβέρνηση για τα ψέματά της και τις συγκαλύψεις της, γράφοντας: «Το Ισραήλ διατηρεί δεσμούς με το Ιράν με την ελπίδα ότι μακροπρόθεσμα, οι σχέσεις μπορούν να αποκατασταθούν».

Υπόθεση Irangate

Ορισμένες από αυτές τις συμφωνίες όπλων συνδέονταν με την αποκαλούμενη υπόθεση Irangate, γνωστή και ως υπόθεση Iran-Contra, στην οποία η Ουάσινγκτον δεσμευόταν να προμηθεύσει όπλα στους αγιατολάχ σε μια συμφωνία που διεξήχθη μέσω του Ισραήλ και η οποία θα απελευθέρωνε Αμερικανούς ομήρους που κρατούσε η Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Από την ισραηλινή πλευρά ήταν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών Ντέιβιντ Κίμσε, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Israel Aerospace Industries Αλ Σουίμερ, ο πρώην στρατιωτικός ακόλουθος στο Ιράν Γιάκοβ Νιμρόντι και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού για την τρομοκρατία, Αμιράμ Νιρ.

Πόσο προβληματικές ήταν αυτές οι πωλήσεις όπλων; Το 2000, η Haaretz αποκάλυψε ότι «ανώτεροι αξιωματικοί των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων λένε ότι υπάρχει εύλογη πιθανότητα οι αντιαρματικοί πύραυλοι TOW (Raven) που η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πρόσφατα σε θέσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο νότιο Λίβανο να ήταν οι ίδιοι πύραυλοι που το Ισραήλ προμήθευσε στο Ιράν στο πλαίσιο της υπόθεσης Irangate στα μέσα της δεκαετίας του '80».

Αργότερα έγινε γνωστό ότι ακόμη και μετά την αποκάλυψη των συμφωνιών όπλων, ορισμένοι Ισραηλινοί συνέχισαν να πωλούν όπλα στο Ιράν εν γνώσει του Υπουργείου Άμυνας. Σε μια συνέντευξη με τον Ρόνεν Μπέργκμαν το 1995, ο επιχειρηματίας Ναούμ Μανμπάρ δήλωσε ότι εν γνώσει της κυβέρνησης πούλησε τεράστιες ποσότητες όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης.

«Για παράδειγμα, θα αγόραζα από τον πολωνικό στρατό άρματα μάχης T-55 για 35.000 δολάρια, θα πρόσθετα ένα σύστημα ελέγχου πυρός που αγόρασα για 20.000 δολάρια από μια τρίτη χώρα - δεν θα αναφέρω το όνομά της - και θα το πουλούσα στους Ιρανούς για 200.000 δολάρια», είπε.

«Θα μπορούσα να το αποκτήσω για 150.000 δολάρια ένα T-72 και να το πουλήσω για 600.000 δολάρια. Τα κέρδη ήταν τεράστια. Εκείνη την περίοδο, το Ιράν βρισκόταν στη μέση μιας σοβαρής οικονομικής κρίσης λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου και ήθελαν πολύ στρατιωτικό εξοπλισμό, και μάλιστα φθηνό».

«Όλα τα είδη που αγόρασα στο Ισραήλ και μετέφερα στο Ιράν είχαν εγκριθεί πλήρως»

Όταν ο Μπέργκμαν ρώτησε τον Μάνμπαρ αν οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι γνώριζαν για αυτές τις πωλήσεις, απάντησε: «Όλα τα εξουσιοδοτημένα μέρη που έπρεπε να γνωρίζουν για τις συναλλαγές μου με το Ιράν έλαβαν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Εκείνη την εποχή, κανένα μέρος δεν εξέφρασε καμία αντίρρηση. Γνώριζαν τα πάντα και κάθισαν ήσυχα. Όλα τα είδη που αγόρασα στο Ισραήλ και μετέφερα στο Ιράν είχαν εγκριθεί πλήρως, κάθε συναλλαγή ξεχωριστά, και οι αρμόδιες αρχές γνώριζαν ποιος ήταν ο αγοραστής».

Τρία χρόνια μετά από αυτή τη συνέντευξη, ο Μανμπάρ καταδικάστηκε για βοήθεια σε εχθρό, που είναι σε πόλεμο με το Ισραήλ και φυλακίστηκε. Το κατηγορητήριο περιελάμβανε την προμήθεια υλικού στην Τεχεράνη για την κατασκευή χημικών όπλων.

Εκ των υστέρων, αυτές οι συμφωνίες φαίνονται τουλάχιστον τόσο ακατανόητες όσο η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου παρείχε χρήματα στη Χαμάς για να τη βοηθήσει να διατηρηθεί στην εξουσία. Και στις δύο περιπτώσεις, το Ισραήλ βοήθησε στη διατήρηση τους πιο θανάσιμους εχθρούς του. Πώς ήταν αυτό δυνατό;

Ο καθηγητής Έλι Ποντέχ, λέκτορας στο Τμήμα Ισλαμικών και Μεσανατολικών Σπουδών στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, δήλωσε στην Haaretz το 2022: ότι «το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ήλπιζαν ότι οι συναλλαγές όπλων θα βελτίωναν τους δεσμούς με τα «μετριοπαθή» στοιχεία του ισλαμιστικού καθεστώτος που θα μπορούσαν να καταλάβουν την εξουσία στο μέλλον».

Στο βιβλίο του στα εβραϊκά «Από την Κυρία στην Εταίρο του Κοινού Δικαίου», το οποίο διερευνά τις μυστικές σχέσεις του Ισραήλ με χώρες και μειονότητες στη Μέση Ανατολή, ο Ποντέχ κατέγραψε μια αδιανόητη κλίμακα εμπορίου όπλων με το Ιράν μετά την επανάσταση.

«Στις αρχές της δεκαετίας του '80, το Ισραήλ πούλησε στο ισλαμικό καθεστώς τουφέκια οπισθοχώρησης 106 χιλιοστών, πολυβόλα, ελαστικά για τζετ Phantom, πυρομαχικά και άλλα. Το εμπόριο γινόταν μέσω Ιρανών και άλλων εμπόρων όπλων. Αρκετές από τις αποστολές στάλθηκαν απευθείας στην Τεχεράνη, αλλά κατά κανόνα, οι αποστολές συγκαλύφθηκαν μέσω τρίτων εταιρειών στην Ευρώπη.

Φυσικά, τα έγγραφα που περιγράφουν λεπτομερώς αυτή την αμφιλεγόμενη επιχείρηση έχουν χαρακτηριστεί ως άκρως απόρρητα. Ίσως αν πέσει το καθεστώς των αγιατολάχ, ο κόσμος να μάθει περισσότερα για αυτές τις πωλήσεις και να δει το χάσμα μεταξύ της πολεμικής ρητορικής και της ρεαλιστικής πολιτικής που επέτρεπε σε δύο εχθρικά κράτη να κάνουν συμφωνίες όπλων.

Με πληροφορίες της Haaretz/historyskills





