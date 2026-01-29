Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος επιβεβαίωσαν τους στρατιωτικούς δεσμούς τους

Υπογράφηκαν στο Κάιρο το «Κοινό Σχέδιο Δράσης (ΚΣΔ) Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου» και το «Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας - Αιγύπτου», για το έτος 2026.

Με την υπογραφή των δράσεων αυτών επιβεβαιώνονται οι στρατιωτικοί δεσμοί μεταξύ των χωρών, βελτιώνεται περαιτέρω η στρατιωτική τους συνεργασία και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο στήριξης της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι δράσεις αυτές αποτελούν συνέχεια των αντίστοιχων που υπεγράφησαν το 2025 και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή διακλαδικών ασκήσεων, συνεκπαιδεύσεις Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, επιτελικές συναντήσεις καθώς και συνομιλίες επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.