Οι επιχειρήσεις θα έχουν περιθώριο έως τις 31 Μαρτίου για να προσαρμόσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα στις νέες απαιτήσεις.

Δύο εβδομάδες απομένουν έως τη λήξη της προθεσμίας, στις 12 Φεβρουαρίου, για περίπου 38.000 επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ, προκειμένου να δηλώσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είτε τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τον οποίο έχουν συμβληθεί είτε ότι θα χρησιμοποιούν τη δωρεάν εφαρμογή timologio της ΑΑΔΕ.

Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις θα έχουν περιθώριο έως τις 31 Μαρτίου για να προσαρμόσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα στις νέες απαιτήσεις.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, μόλις 19.961 επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει τη σχετική δήλωση, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 53% του συνόλου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ. Αντίθετα, περίπου 18.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί, εκ των οποίων 3.300 χρησιμοποιούν ήδη πάροχο ή τις εφαρμογές timologio ή myDATAapp, χωρίς όμως να το έχουν δηλώσει επισήμως.

Οι συνέπειες για όσους δεν προχωρήσουν στη δήλωση έως τις 12 Φεβρουαρίου είναι σημαντικές. Από τις 13 Φεβρουαρίου και μετά, τα τιμολόγια που θα εκδίδονται χωρίς πάροχο ή εκτός των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp δεν θα θεωρούνται νόμιμα. Βάσει της νομοθεσίας, η μη έκδοση τιμολογίου με έναν από τους προβλεπόμενους τρόπους ισοδυναμεί με μη έκδοση παραστατικού.

Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 50% του ΦΠΑ για κάθε παραστατικό που θα διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο, ότι δεν εκδόθηκε νόμιμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΑΔΕ αποστέλλει σήμερα ηλεκτρονικά μηνύματα υπενθύμισης στις επιχειρήσεις που καθυστερούν, καλώντας τες να προχωρήσουν άμεσα στη δήλωση παρόχου ή στη γνωστοποίηση χρήσης των δωρεάν εφαρμογών της Αρχής.