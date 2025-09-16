Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση φέρνει ριζικές αλλαγές στον τρόπο έκδοσης τιμολογίων από επιχειρήσεις και επαγγελματίες, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την εξάλειψη πλαστών παραστατικών. Η εφαρμογή του μέτρου θα προχωρήσει με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και σε δύο φάσεις: πρώτα θα ενταχθούν οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω των 200.000 ευρώ και στη συνέχεια οι μικρότερες.

Ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου έχει καταστεί υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές επιχειρήσεων με το Δημόσιο (B2G), ενώ μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η έκδοση αποφάσεων που θα καθορίζουν τους υπόχρεους. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις θα αποστέλλουν τα στοιχεία των συναλλαγών τους σε πιστοποιημένο πάροχο, ο οποίος θα εκδίδει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και θα το διαβιβάζει ταυτόχρονα στον εκδότη, στον παραλήπτη και στο MYDATA της ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, η φορολογική διοίκηση θα αποκτά άμεση εικόνα του κύκλου συναλλαγών και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί καίριο όπλο κατά της φοροδιαφυγής, αφού η αποκλειστική χρήση πιστοποιημένων παρόχων καθιστά αδύνατη την έκδοση πλαστών ή εικονικών παραστατικών. Σήμερα περισσότερες από 36.000 επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ήδη το σύστημα, απολαμβάνοντας τα κίνητρα που ισχύουν για όσους υιοθετούν το νέο καθεστώς πριν καταστεί υποχρεωτικό.

Τα κίνητρα περιλαμβάνουν την πλήρη και προσαυξημένη κατά 100% απόσβεση της δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού στο έτος πραγματοποίησης, καθώς και την αντίστοιχη έκπτωση για τη δαπάνη παραγωγής, διαβίβασης και αρχειοθέτησης ηλεκτρονικών τιμολογίων κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής. Οι εκπτώσεις αυτές ισχύουν για φορολογικά έτη από το 2025 και μετά, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να ενταχθούν τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την επίσημη έναρξη ισχύος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τον Απρίλιο το ειδικό μέτρο, υπογραμμίζοντας ότι η απευθείας και σε πραγματικό χρόνο διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα MYDATA θα ενισχύσει τον εντοπισμό παραβάσεων και θα επιταχύνει την καταπολέμηση φαινομένων κυκλικής ή αλυσιδωτής απάτης στον ΦΠΑ. Η ισχύς του μέτρου έχει οριστεί έως το 2027, με την Ελλάδα να διατηρεί το δικαίωμα υποβολής αιτήματος παράτασης, εφόσον συνοδευτεί από αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αναμένεται επίσης να συμβάλει στη διευκόλυνση της υποβολής προσυμπληρωμένων δηλώσεων ΦΠΑ, μειώνοντας τα λάθη και τις διοικητικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις.

Με το νέο πλαίσιο, η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και την ορθή απόδοση φόρων, ενώ οι επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν έγκαιρα στην υιοθέτηση του συστήματος θα επωφεληθούν από σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα.