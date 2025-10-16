Η μετάβαση στο νέο σύστημα στοχεύει στη διασύνδεση των στοιχείων τιμολόγησης με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, ώστε να εξαλείφονται καθυστερήσεις, λάθη και παρατυπίες.

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, με σταδιακή εφαρμογή από τις 2 Φεβρουαρίου 2026.

Από την ημερομηνία αυτή, οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να δέχονται και να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, με εξαίρεση ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που αφορούν δημόσιες συμβάσεις.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα στοχεύει στη διασύνδεση των στοιχείων τιμολόγησης με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, ώστε να εξαλείφονται καθυστερήσεις, λάθη και παρατυπίες, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των συναλλαγών.

Παράλληλα, τέθηκε σε λειτουργία η νέα διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση Κατάστασης - Ιστορικού Τιμολογίου», βάσει της υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5322/06-10-2025.

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και διευκολύνει σημαντικά τη διαχείριση των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους πιστοποιημένους παρόχους.

Απευθύνεται σε εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως οι Epsilon Net, Entersoft, Megasoft, ΙΛΥΔΑ, Cloud Services, Impact και άλλες.

Μέσω της εφαρμογής, οι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν την κατάσταση κάθε τιμολογίου – αν έχει αποσταλεί, εγκριθεί, απορριφθεί ή εκκαθαριστεί – καθώς και να παρακολουθούν το πλήρες ιστορικό του, δηλαδή όλα τα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί από τη στιγμή της έκδοσής του. Με απλά λόγια, πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό αρχείο παρακολούθησης τιμολογίων που επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση, μέσω του παρόχου της, να γνωρίζει εύκολα σε ποιο στάδιο βρίσκεται κάθε τιμολόγιο που έχει εκδώσει ή παραλάβει.

Η νέα υπηρεσία αναμένεται να μειώσει τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, να αποτρέψει λάθη ή παρανοήσεις στις διαδικασίες και να ενισχύσει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των συναλλαγών, ιδίως στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων όπου απαιτείται ακριβής και άμεση ενημέρωση. Η πρόσβαση στην υπηρεσία θα πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των παρόχων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας, ενώ όλα τα δεδομένα θα προστατεύονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και το Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.