Η μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση αναμένεται να περιορίσει την απώλεια ΦΠΑ και την έκδοση εικονικών στοιχείων.

Από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β), σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων εντός της χώρας, αλλά και προς επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Για συναλλαγές με επιχειρήσεις της ΕΕ, η ηλεκτρονική τιμολόγηση παραμένει προαιρετική, με δυνατότητα εναλλακτικής αποστολής εφόσον η αλλοδαπή επιχείρηση δεν αποδέχεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Η μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση αναμένεται να περιορίσει την απώλεια ΦΠΑ και την έκδοση εικονικών στοιχείων, να μειώσει το διαχειριστικό κόστος των επιχειρήσεων και να απλοποιήσει τη διαδικασία διαβίβασης δεδομένων στο myDATA, διευκολύνοντας τη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της αγοράς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, στις εγχώριες συναλλαγές, η αποδοχή ηλεκτρονικού τιμολογίου από τη λήπτρια επιχείρηση είναι πλέον υποχρεωτική, ενώ δεν ισχύει αντίστοιχη υποχρέωση στις συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού. Για την εκπλήρωση των νέων απαιτήσεων, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν είτε υπηρεσίες Παρόχων Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων είτε τις δωρεάν ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ, timologio και myDATAapp, που καλύπτουν και περιπτώσεις τιμολόγησης για δημόσιες συμβάσεις.

Η εφαρμογή του μέτρου θα γίνει σε δύο φάσεις. Από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 εντάσσονται υποχρεωτικά οι μεγάλες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ. Έως τις 31 Μαρτίου του ίδιου έτους προβλέπεται μεταβατικό διάστημα σταδιακής εφαρμογής, κατά το οποίο οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση έναρξης ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και να ξεκινήσουν τη διαδικασία. Η δεύτερη φάση αφορά τις λοιπές επιχειρήσεις, για τις οποίες η υποχρεωτική εφαρμογή ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2026, με περίοδο προσαρμογής έως το τέλος του 2026.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ θεσπίζει σημαντικά κίνητρα για την πρόωρη υιοθέτηση του νέου συστήματος. Επιχειρήσεις που θα εφαρμόσουν ηλεκτρονική τιμολόγηση δύο μήνες πριν από την προθεσμία τους θα επωφεληθούν από πλήρη και προσαυξημένη κατά 100% απόσβεση της δαπάνης για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό στο έτος αγοράς, καθώς και από ισόποση προσαύξηση της δαπάνης για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση τιμολογίων για τους πρώτους 12 μήνες.

Παραδείγματα

Μια εταιρεία χονδρικής με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ προμηθεύει μια αλυσίδα λιανικής με ηλεκτρικές συσκευές. Από τις 2 Φεβρουαρίου, η επιχείρηση χονδρικής δεν μπορεί να εκδώσει χειρόγραφο ή απλό ψηφιακό τιμολόγιο PDF. Πρέπει υποχρεωτικά να εκδώσει ηλεκτρονικό τιμολόγιο μέσω παρόχου ή μέσω της εφαρμογής timologio. Το τιμολόγιο αποστέλλεται αυτόματα στη λήπτρια επιχείρηση, η οποία οφείλει να το αποδεχθεί ηλεκτρονικά. Παράλληλα, τα δεδομένα του παραστατικού διαβιβάζονται αυτόματα στο myDATA.

Λογιστικό γραφείο εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς επιχείρηση εστίασης. Από 2 Φεβρουαρίου 2026, το γραφείο εκδίδει το τιμολόγιο αποκλειστικά ηλεκτρονικά και το αποστέλλει μέσω του παρόχου ή της εφαρμογής timologio. Η επιχείρηση εστίασης δεν έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την αποδοχή του· το ηλεκτρονικό τιμολόγιο ενσωματώνεται στο σύστημά της και τα δεδομένα του εμφανίζονται αυτομάτως στο myDATA. Δεν απαιτείται καμία χειροκίνητη καταχώριση από καμία πλευρά.