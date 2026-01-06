Δείτε ποιοι προορισμοί επηρεάζονται και γιατί.

Εκτεταμένες περικοπές δρομολογίων σε συγκεκριμένους, ευρωπαϊκούς προορισμούς για το 2026, ανακοίνωσε η Ryanair.

Η Ryanair αποδίδει τις περικοπές, κυρίως, στην αύξηση των αεροπορικών τελών και των φόρων στις αερομεταφορές.

Το 2025 ήταν μια χρονιά μεγάλων αλλαγών για τη Ryanair. Η ευρωπαϊκή low-cost αεροπορική εταιρεία επέκτεινε σημαντικά το χειμερινό της πρόγραμμα, κυρίως σε Ηνωμένο Βασίλειο, Φινλανδία και Ιταλία, ενώ ανακοίνωσε νέες συνδέσεις, όπως Λονδίνο - Μούρθια και Ροβανιέμι - Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, παρουσίασε σχέδια για αύξηση του αριθμού επιβατών και ενίσχυση βάσεων όπως αυτή της Μπολόνια.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη και με σοβαρές προκλήσεις. Οι συνεχιζόμενες καθυστερήσεις της Boeing προκάλεσαν την οργή του διευθύνοντος συμβούλου Μάικλ Ο’Λίρι, ο οποίος κατηγόρησε τη διοίκηση της κατασκευάστριας ότι «τρέχει σαν ακέφαλο κοτόπουλο».

Αντιδράσεις προκάλεσε και η απόφαση της Ryanair να καταργήσει τις έντυπες κάρτες επιβίβασης. Ωστόσο, η πιο ηχηρή ανακοίνωση αφορά τις περικοπές δρομολογίων για το 2026, οι οποίες επηρεάζουν μεγάλες αγορές όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Πορτογαλία, με την εταιρεία να διευκρινίζει πως οι αλλαγές αυτές θα οδηγήσουν σε απώλεια περίπου τριών εκατομμυρίων διαθέσιμων θέσεων συνολικά, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις συνδέσεις μικρότερων πόλεων και την ευκολία μετακίνησης των επιβατών.

Η Ryanair έχει ανακοινώσει ότι περικόπτει 24 δρομολόγια από και προς τη Γερμανία για το πρόγραμμα χειμώνα 2025-2026, μειώνοντας τη χωρητικότητα κατά σχεδόν 800.000 θέσεις. Ήδη έχουν επηρεαστεί εννέα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων Αμβούργο, Βερολίνο, Κολωνία, Μέμινγκεν, Φρανκφούρτη-Χαν, Δρέσδη, Ντόρτμουντ και Λειψία. Οι πτήσεις από Δρέσδη, Ντόρτμουντ και Λειψία θα παραμείνουν σε αναστολή και το 2026. Η εταιρεία κατηγορεί τη Γερμανία για υψηλά τέλη εναέριας κυκλοφορίας, ασφάλειας και φόρους αεροπορίας, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν την ανταγωνιστικότητα.

Στην Ισπανία, η Ryanair θα μειώσει τη θερινή χωρητικότητα του 2026 κατά περίπου 1,2 εκατομμύρια θέσεις. Διακόπτονται πλήρως οι πτήσεις προς Αστούριας και Βίγο, κλείνει η βάση στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, ενώ μειώνονται οι συνδέσεις σε Σανταντέρ, Σαραγόσα και Κανάρια Νησιά. Όλες οι πτήσεις προς Τενερίφη Βόρεια έχουν ήδη σταματήσει, ενώ παραμένουν κλειστές και οι βάσεις σε Χερέθ και Βαγιαδολίδ. Η Ryanair αποδίδει τις περικοπές στις αυξήσεις τελών του ισπανικού φορέα αεροδρομίων Aena και στα πρόστιμα για χειραποσκευές που επιβλήθηκαν το 2024.

Η Γαλλία έχει ήδη χάσει 750.000 θέσεις και 25 δρομολόγια τον χειμώνα του 2025, με διακοπή πτήσεων προς Μπερζεράκ, Μπριβ και Στρασβούργο, λόγω αυξημένων φόρων. Αν και οι πτήσεις προς Μπερζεράκ θα επανεκκινήσουν το καλοκαίρι του 2026, η εταιρεία προειδοποιεί για νέες ακυρώσεις σε περιφερειακά αεροδρόμια.

Για τον χειμώνα 2026-2027, η Ryanair θα καταργήσει 20 δρομολόγια και ένα εκατομμύριο θέσεις από Βρυξέλλες και Σαρλερουά, εξαιτίας νέου φόρου αεροπορίας που διπλασιάζει τη χρέωση στα 10 ευρώ ανά επιβάτη. Η απόφαση μειώνει τη χωρητικότητα της εταιρείας στο Βέλγιο κατά περίπου 22%.

Από τα τέλη Μαρτίου 2026, η Ryanair καταργεί και τις έξι γραμμές της προς και από τις Αζόρες, επηρεάζοντας περίπου 400.000 επιβάτες ετησίως. Οι λόγοι είναι τα αυξημένα τέλη ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, οι ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί φόροι και ο νέος τουριστικός φόρος ύψους 2 ευρώ.

Τέλος, μειώσεις θα εφαρμοστούν και σε Βοσνία και Σερβία το καλοκαίρι του 2026, με περικοπές πτήσεων από Μπάνια Λούκα και Νις, καθώς η εταιρεία μεταφέρει χωρητικότητα σε αγορές με μεγαλύτερη ζήτηση, όπως η Κροατία. Παρά τις περικοπές, σε αρκετές περιπτώσεις άλλες αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη καλύψει το κενό, περιορίζοντας τις επιπτώσεις για τους ταξιδιώτες.