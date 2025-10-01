Η φορολογική έκπτωση θα ισχύσει αποκλειστικά για αρχικές επενδύσεις που θα ξεκινήσουν την τριετία 2026–2028 και θα καλύπτει δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού.

Η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για την κινητροδότηση ιδιωτικών επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπου μέχρι σήμερα η δραστηριότητα παραμένει περιορισμένη. Στόχος είναι να ενισχυθούν η αμυντική βιομηχανία και η κατασκευή οχημάτων, με ισχυρά φορολογικά κίνητρα που προβλέπουν διπλή έκπτωση δαπανών και ταχεία αδειοδότηση.

Συγκεκριμένα, οι επενδυτικές δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από επιχειρήσεις στους τομείς κατασκευής όπλων, πυρομαχικών, μηχανοκίνητων οχημάτων, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού οχημάτων, εξαρτημάτων, αεροσκαφών και στρατιωτικών οχημάτων μάχης θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες μάλιστα κατά 100%. Παράλληλα, όπως ισχύει και για τις στρατηγικές επενδύσεις, θα δίνεται το προνόμιο της ταχείας αδειοδότησης, ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να επιταχυνθεί η έναρξη των έργων.

Η φορολογική έκπτωση θα ισχύσει αποκλειστικά για αρχικές επενδύσεις που θα ξεκινήσουν την τριετία 2026–2028 και θα καλύπτει δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού. Το πλαίσιο εντάσσεται στις πρόνοιες του άρθρου 14 του Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να αναλαμβάνει τον ρόλο του ελέγχου και της διαδικασίας χορήγησης. Προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση της επένδυσης στην περιοχή για τουλάχιστον πέντε έτη μετά την ολοκλήρωσή της.

Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων μέσω των φορολογικών εκπτώσεων θα ανέλθει σε έως 150 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει πως όσοι επενδυτές κινηθούν έγκαιρα και δρομολογήσουν έργα στην τριετία που ανοίγει, θα έχουν τη δυνατότητα να «κλειδώσουν» τα διαθέσιμα κίνητρα, καθώς υπάρχει ανώτατο όριο στο ύψος των ενισχύσεων. Με άλλα λόγια, οι πρώτοι που θα δραστηριοποιηθούν θα είναι και οι περισσότερο ωφελημένοι, δεδομένου ότι τα διαθέσιμα ποσά δεν είναι ανεξάντλητα.

Παραδείγματα

- Μια επιχείρηση αποφασίζει να επενδύσει σε νέα γραμμή παραγωγής τεθωρακισμένων οχημάτων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Το κόστος αφορά στην αγορά γης, την ανέγερση βιομηχανικού κτηρίου και την εγκατάσταση μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας (ενσώματα στοιχεία). Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε λογισμικό για τον έλεγχο της παραγωγής και σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για δοκιμές ασφαλείας (άυλα στοιχεία). Η ενίσχυση καλύπτει όλα αυτά τα έξοδα, εφόσον η μονάδα διατηρηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

- Ένα σχήμα start-up και ξένης εταιρείας αποφασίζει να δημιουργήσει μονάδα παραγωγής μικροτσίπ και αισθητήρων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η αρχική επένδυση περιλαμβάνει εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας, εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης (ενσώματα στοιχεία), καθώς και την κατοχύρωση πατεντών και την αγορά τεχνογνωσίας από ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού (άυλα στοιχεία). Η επένδυση θεωρείται «αρχική» γιατί πρόκειται για νέο έργο που μπαίνει σε περιοχή χωρίς αντίστοιχη προηγούμενη δραστηριότητα.

- Εταιρεία επενδύει στη δημιουργία εγκαταστάσεων συντήρησης στρατιωτικών αεροσκαφών στο Ηράκλειο. Στις δαπάνες περιλαμβάνονται η κατασκευή υπόστεγων, η αγορά εξειδικευμένων εργαλείων και εξοπλισμού (ενσώματα στοιχεία), αλλά και η ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης ανταλλακτικών, η εκπαίδευση προσωπικού και η απόκτηση πιστοποιήσεων από διεθνείς οργανισμούς (άυλα στοιχεία). Η ενίσχυση ενεργοποιείται επειδή η επένδυση είναι «αρχική», δηλαδή δημιουργεί νέα δραστηριότητα στην περιοχή.