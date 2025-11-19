Το νέο σχέδιο έρχεται έξι χρόνια μετά την εκκίνηση του βαθιού μετασχηματισμού της εταιρείας και σηματοδοτεί την είσοδο σε μια νέα φάση επιτάχυνσης.

Με επενδυτικό πλάνο–μαμούθ 10,1 δισ. ευρώ και στόχο την εκτόξευση της λειτουργικής κερδοφορίας στα 2,9 δισ. ευρώ έως το 2028, καθώς και την αύξηση του μερίσματος στο 1,2 ευρώ ανά μετοχή, η ΔΕΗ παρουσιάζει σήμερα στο Λονδίνο το επικαιροποιημένο business plan της για την τριετία 2026-2028, στο πλαίσιο του Capital Markets Day 2025. Η διοίκηση του ομίλου, υπό τον πρόεδρο και CEO Γιώργο Στάσση, αποκαλύπτει στους επενδυτές μια φιλόδοξη αναπτυξιακή στρατηγική που φιλοδοξεί να αναδείξει τη ΔΕΗ σε «Powertech» ηγέτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συνδυάζοντας ενέργεια, τεχνολογία και καινοτομία.

Το νέο σχέδιο έρχεται έξι χρόνια μετά την εκκίνηση του βαθιού μετασχηματισμού της εταιρείας και σηματοδοτεί την είσοδο σε μια νέα φάση επιτάχυνσης, με το 93% των νέων κεφαλαίων να κατευθύνεται σε έργα ανάπτυξης. Ο κ. Στάσσης υπενθυμίζει ότι το 2019 η ΔΕΗ επέλεξε να μεταμορφωθεί σε μια πράσινη, βιώσιμη και ψηφιακή επιχείρηση, τονίζοντας πως οι στόχοι της εξαετίας —από την απολιγνιτοποίηση έως την ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους— έχουν επιτευχθεί, ενώ «το μέλλον ανήκει σε όσους σχεδιάζουν και τολμούν».

Στο επίκεντρο του νέου πλάνου βρίσκονται έργα που αναδιαμορφώνουν το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο του ομίλου. Η ΔΕΗ προχωρά στην ανάπτυξη 6,3 GW νέων ΑΠΕ, ανεβάζοντας τη συνολική πράσινη ισχύ στα 12,7 GW το 2028, ενώ ενισχύει την ευέλικτη ισχύ κατά 1,5 GW με μπαταρίες, μονάδες αερίου και υδροηλεκτρικά έργα. Η πλήρης απολιγνιτοποίηση τοποθετείται στο 2026, με μείωση των εκπομπών κατά 85% σε σχέση με το 2019, την ώρα που η συνολική ισχύς του ομίλου φτάνει τα 16,6 GW χάρη στο κύμα νέων επενδύσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα δίκτυα σε Ελλάδα και Ρουμανία, με τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση να αυξάνεται κατά 5% ετησίως και να φτάνει τα 6,5 δισ. ευρώ στο τέλος της περιόδου. Ο όμιλος ενισχύει τη θέση του και στις τηλεπικοινωνίες με την ανάπτυξη δικτύου FTTH, ενώ προχωρά σε νέο ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις λειτουργίες.

Παράλληλα, η ΔΕΗ εισέρχεται δυναμικά στη νέα εποχή πελατοκεντρικών υπηρεσιών, αναπτύσσοντας προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, από λύσεις για αντλίες θερμότητας και οικιακά φωτοβολταϊκά έως πλατφόρμες διαχείρισης κατανάλωσης και αυτοπαραγωγής, καθώς και συνέργειες με τον Κωτσόβολο.

Στο οικονομικό πεδίο, ο στόχος για EBITDA 2,9 δισ. ευρώ το 2028 —από 1,3 δισ. το 2023— σηματοδοτεί μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 18%. Το μέρισμα προβλέπεται να φτάσει το 1,2 ευρώ ανά μετοχή, καταγράφοντας την ισχυρότερη άνοδο στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, ενώ ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA παραμένει κάτω από το όριο των 3,5x, καθώς το 70% των επενδύσεων χρηματοδοτείται από λειτουργικές ταμειακές ροές.