Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που «ξεχνούν» τις πολιτικές τους απόψεις όταν εισέρχονται στην κυβέρνηση.

Δεν χωρά αμφιβολία πως η βαθιά κρίση του πολιτικού συστήματος εκφράζεται με πολλές μορφές.

Μια από αυτές είναι η α λα καρτ «χρησιμοποίηση» των «ιδεολογικών» και «πολιτικών ρευμάτων» για ιδιοτελείς σκοπούς.

Δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί χώροι που συμβαίνει αυτό, το φαινόμενο όμως είναι απολύτως ορατό στο κυβερνών κόμμα: Αν ένας βουλευτής μπει στην κυβέρνηση ή αναλάβει άλλη θέση σε θεσμούς ή διεθνείς οργανισμούς κοκ, ξεχνάει απολύτως τις διαφωνίες που εξέφραζε το προηγούμενο διάστημα και υπηρετεί τυφλά την ακολουθούμενη πολιτική. Αν συνεχίσει να μένει εκτός χρησιμοποιεί διαφωνίες για να γίνει μέλος της εξουσίας έστω και με διαφορετικές αξίες και θέσεις από αυτές που υποστηρίζει ότι έχει! Πώς το έλεγε -και έχει μείνει στην ιστορία- ο κωμικός ηθοποιός Γκράουτσο Μαρξ; «Αυτές είναι οι αρχές μου. Και αν δεν σου αρέσουν ...εντάξει, έχω κι άλλες»; Κάπως έτσι.

Στη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, υπάρχουν οι «Καραμανλικοί» και οι «Σαμαρικοί». «Ρεύμα σκέψης» ακριβώς δεν το λες, αν και ειδικά ο «Καραμανισμός» έχει κάποιες σταθερές αναφορές στην κοινωνική πολιτική, την εξωτερική πολιτική κοκ. Στην ουσία όμως πρόκειται για τα στελέχη που έχουν πολιτικό και εσωκομματικό σημείο αναφοράς τους δυο πρώην πρωθυπουργούς. Για πολλούς όμως εξ αυτών κριτήριο των θέσεων που λαμβάνουν είναι το αν κατέχουν ή όχι θέση στην κυβέρνηση ή σε άλλες θέσεις εξουσίας.

Ας δούμε κάποια παραδείγματα: «Καραμανλικοί» για παράδειγμα υπήρξαν οι Γιάννης Ανδριανός και Γιάννης Λαμπρόπουλος, από τότε όμως που έγιναν υφυπουργοί ενσωματώθηκαν πλήρως. Και δεν μιλάμε για δημιουργία προβλημάτων στην κυβέρνηση που είναι μέλη, αυτό δεν γίνεται, αλλά για κατάθεση δημιουργικής σκέψης με τις αρχές και τις αξίες που υποτίθεται πρεσβεύουν! Τι προσέφερε πχ για το αγροτικό ο Μάξιμος Χαρακόπουλος από τη στιγμή που έγινε γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ; Εκτός και αν δεν το μάθαμε εμείς και ...κανένας άλλος! Είναι άλλοι «Καραμανλικοί» στην κυβέρνηση; Ο Κώστας Γκιουλέκας, για παράδειγμα, ο Ανδρέας Λυκουρέντζος στον ΕΛΓΑ κοκ.

Ας δούμε και κάποια παραδείγματα «Σαμαρικών»: Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Διονύσης Σταμενίτης, ο Κώστας Βλάσσης-Τι «σαμαρικό» εκφράζουν ή εξέφραζαν ως μέλη της κυβέρνησης;

Απαξίωση ...δια παντός

Το ακόμα χειρότερο για αυτούς είναι πως «Καραμανλικοί» και «Σαμαρικοί» που απαρνούνται πολιτικές θέσεις και αξίες που λένε ότι έχουν απαξιώνονται ...δια παντός!

Πολύ εύκολα το Μαξίμου αφού τους εκθέσει μπορεί να τους βγάλει από την κυβέρνηση. Και τότε δεν μπορούν να ξαναγίνουν «Καραμανλικοί» και «Σαμαρικοί» αντιστοίχως. Χάνουν την ...αξία τους! Το διαπραγματευτικό τους δηλαδή χαρτί για να μπουν στην κυβέρνηση.

Οι εξαιρέσεις

Υπάρχουν στα παραπάνω εξαιρέσεις;

Ναι.

Για παράδειγμα ο Γιώργος Βλάχος. Ή ο Μίλτος Χρυσομάλλης. Έχουν τις θέσεις τους, τις πολιτικές τους αναφορές, μέχρι σήμερα τουλάχιστον όμως δεν τις ανταλλάσσουν για μια καρέκλα!