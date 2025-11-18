Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος με τις «μαϊμού» επενδύσεις στο καζίνο, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι λοιποί εμπλεκόμενοι.

Tο δρόμο της φυλακής πήραν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος που εμπλέκονται σε απάτες με ψευδείς επενδύσεις στο καζίνο. Με την σύμφωνη γνώμη των δικαστικών αρχών τα «κεφάλια» της οργάνωσης κρίθηκαν προφυλακιστέα ενώ τα υπόλοιπα τρία μέλη του κυκλώματος αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση αφορά ένα οργανωμένο δίκτυο που υποσχόταν υψηλές αποδόσεις σε επενδύσεις, αλλά στην πραγματικότητα εξαπατούσε τους επενδυτές, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-debxaunfh5rd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πρώτος απολογήθηκε ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Ανέφερε πως εδώ και χρόνια ήταν εθισμένος στον τζόγο και υποστήριξε πως όσοι κατά καιρούς του έδωσαν χρήματα για να ποντάρει, το έκαναν επειδή αποφάσισαν να ρισκάρουν. Ο ίδιος αρνείται πως τους παγίδεψε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο απότακτος αστυνομικός, που φέρεται ως ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, είχε συναντήσεις με υποψήφια θύματα πολλές φορές μέσα στο Καζίνο Λουτρακίου, τις οποίες φέρεται να κανόνιζε ο υπαρχηγός του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-debxcc6e92g9?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νέοι διάλογοι του κυκλώματος

Στους νέους διαλόγους που καταγράφηκαν, ο φερόμενος ως αρχηγός και ο υπαρχηγός φαίνεται να συνεννοούνται για την προσέλκυση νέων θυμάτων:

Υπαρχηγός: «Λοιπόν, εγώ θα πάω να πάρω τώρα αυτόν. Και μετά θα με πάρεις τηλέφωνο, θα σε έχω ανοιχτή ακρόαση.»

Αρχηγός: «Είμαι με έναν άνθρωπο, θα μου πεις εσύ.»

Υπαρχηγός: «Ναι, δεν είμαι μόνος μου… Εδώ είμαστε αρχηγοί, κάνουμε ό,τι θέλουμε.»

Αρχηγός: «Κλεμμένα τα έχουμε τα λεφτά;»

Υπαρχηγός: «Εντάξει.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-debxaunfh5rd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όταν ο υπαρχηγός φτάνει με νέο θύμα στο Λουτράκι:

Αρχηγός: «Καλά γιατί δεν ήρθες; Μου έστειλες τον (…) με τα λεφτά και δεν ήρθες;»

Υπαρχηγός: «Δεν είμαι μόνος μου, είμαι με το παλικάρι που σου είπα για τη δουλειά.»

Αρχηγός: «Έλα πάνω, γιατί έχω τα ταμεία. Πάρε και το παλικάρι δεν πειράζει.»

Υπαρχηγός: «Σε ποια σουίτα να έρθουμε;»

Αρχηγός: «Στην 370, εκεί που κάνω τα ταμεία.»

Σύμφωνα με πρώην συνάδελφο, ο υπαρχηγός είχε εργαστεί για χρόνια ως γκρουπιέρης και inspector στο καζίνο Λουτρακίου:

«Ήταν υπεύθυνος σε τραπέζια, έλεγχε τους dealer. Δεν έδειχνε σημάδια εμπλοκής σε κάτι παράνομο. Μιλάγαμε στη δουλειά, αλλά παρέα έξω δεν κάναμε.»

Η επίσημη ανακοίνωση του καζίνο του Λουτρακίου για τη συμμορία των εννέα με τις «μαιμού» επενδύσεις

{https://exchange.glomex.com/video/v-debx6hmuii4p?integrationId=40599y14juihe6ly}