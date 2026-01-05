Στήριξη από τον γιο του Μαδούρο στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Ο γιος του Νικολάς Μαδούρο εξέφρασε τη στήριξή του στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μιλώντας στη συνεδρίαση της εθνοσυνέλευσης.

Απευθυνόμενος στη Ροντρίγκες, ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, που είναι βουλευτής, εξέφρασε την «άνευ όρων» υποστήριξή του για «το δύσκολο έργο». «Βασιστείτε σε εμένα, βασιστείτε στην οικογένειά μου, μπορείτε να βασιστείτε στην αποφασιστικότητά μας να κάνουμε τα σωστά βήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την ευθύνη που τώρα σας βαραίνει», ώστε με «απόλυτη ενότητα» να επιτευχθεί η ειρήνη στη Βενεζουέλα, να προοδεύσει η χώρα και να επιστρέψουν ο πατέρας του και η σύζυγός του.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον πατέρα του. «Μας έκανες όλους στην οικογένεια δυνατούς ανθρώπους, είμαστε εδώ, κάνουμε το καθήκον μας μέχρι να επιστρέψεις. Η χώρα είναι σε καλά χέρια μπαμπά και σύντομα θα αγκαλιαστούμε εδώ, στη Βενεζουέλα», συμπλήρωσε ο γιος του Μαδούρο.

Στην εθνοσυνέλευση, βουλευτές φώναξαν συνθήματα υπέρ του Μαδούρο. Η κυβερνώσα παράταξη εξασφάλισε 256 από τις 285 έδρες στις εκλογές του περασμένου Μαΐου, τις οποίες μποϊκόταρε μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης.