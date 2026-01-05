Ο Ερντογάν τόνισε ότι πρέπει να διατηρηθεί η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η Βενεζουέλα δεν πρέπει να παρασυρθεί σε μια κατάσταση αστάθειας.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Άγκυρα θα σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας.

Τόνισε ότι ο Μαδούρο και ο λαός της Βενεζουέλας έχουν δείξει στο παρελθόν ότι είναι φίλοι του τουρκικού έθνους και ότι η παραβίαση της κυριαρχίας των χωρών και των διεθνών νόμων θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικά παγκόσμια προβλήματα.

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

«Η Άγκυρα δεν εγκρίνει ποτέ καμία πράξη που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο» , δήλωσε επίσης ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι η Τουρκία προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι καλύτερο τόσο για την Τουρκία όσο και για το «αδελφό έθνος της Βενεζουέλας».

Η Τουρκία βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» των χωρών σε όλο τον κόσμο που υπερασπίζονται τη δικαιοσύνη, τη νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο, συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρκία κάνει ένα «άλμα που ο κόσμος παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή, εκτίμηση και συχνά θαυμασμό» και «κανείς δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο δρόμο της».

«Όσοι επιδιώκουν να βυθίσουν την περιοχή μας σε αιματοχυσία θα προσπαθήσουν να μας παραγκωνίσουν, αλλά εμείς δεν θα το υποκύψουμε», κατέληξε όπως μεταδίδει το Anadolu.