Αναμένονται τα εντάλματα σύλληψης για τη φονική συμπλοκή σε κέντρο διασκέδασης της Πάτρας.

Εννέα άτομα εμπλέκονται στον θάνατο του 31χρονου έπειτα από ξυλοδαρμό σε κέντρο διασκέδασης της Πάτρας, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Ήδη έχουν ταυτοποιηθεί οι οχτώ, ενώ ζήτημα χρόνου θεωρείται να γίνει το ίδιο και για τον ένατο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του 31χρονου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη από τον ξυλοδαρμό.

Εξάλλου, εκτιμάται ότι έως αύριο, Τρίτη, θα έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης και οι κατηγορίες που θα αποδίδονται θα είναι ανθρωποκτονία και συμπλοκή, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ταυτοποίηση των οχτώ ατόμων έγινε από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο κέντρο διασκέδασης, όσο και από τις καταθέσεις που πήραν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών.

Ποινή φυλάκισης στον έναν από τους ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης

Αργά το μεσημέρι της Δευτέρας οι δύο ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης, της υπόθαλψης εγκληματία και της παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης.

Ο ένας κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος και στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και εννέα μηνών. Μετά την έφεση που άσκησε, η οποία είχε αναστέλλουσα δύναμη, αφέθηκε ελεύθερος.