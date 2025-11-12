Οι βασικές αλλαγές στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Από την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου τίθεται σε λειτουργία η νέα έκδοση v1.0.12 της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η αναβάθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της Αρχής για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών της προς τις επιχειρήσεις και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και της διαφάνειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει σημαντικές προσθήκες και τεχνικές βελτιώσεις, που ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και διευκολύνουν τη διαδικασία ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Μεταξύ των κυριότερων αλλαγών, εισάγεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2B, B2C και B2G μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, σύμφωνα με την απόφαση Α.1128/2025.

Παράλληλα, προστίθεται νέο πεδίο downloadingInvoiceUrl στον μορφότυπο των παραστατικών, επιτρέποντας στους λήπτες να κατεβάζουν τα τιμολόγια μέσω ειδικού συνδέσμου (URL) σε τρεις μορφές: PDF, αναλυτικό μορφότυπο myDATA, ή Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 16931.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εισαγωγή της επιλογής «Αντίστροφη Διακίνηση» για τα Δελτία Αποστολής (τύπος παραστατικού 9.3), με τις αντίστοιχες αιτίες έκδοσης, όπως «Μη Υπόχρεος Έκδοσης», «Άρνηση Έκδοσης», «Ενδοκοινοτική Απόκτηση», «Απόκτηση από Τρίτη Χώρα» και «Αντιστροφή Υποχρέωσης».

Επιπλέον, με βάση την απόφαση Α.1112/2025 (άρθρο 6), ενεργοποιούνται νέες μέθοδοι για τη δήλωση έκδοσης στοιχείων μέσω Παρόχου ή Ιδιοπαρόχου, όπως οι λειτουργίες SendStatement (υποβολή δήλωσης), RecallStatement (ανάκληση δήλωσης) και RequestStatements (λήψη διαβιβασθέντων δηλώσεων).

Οι εργασίες αναβάθμισης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, από τις 07:00 έως τις 08:00 π.μ., διάστημα κατά το οποίο δεν θα είναι δυνατή η διαβίβαση δεδομένων από εφαρμογές ERP και Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΥΠΑΗΕΣ), το timologio - myDATAapp και την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521, τηλεφωνικά στο 1521 (χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες 07:00–20:00) ή ψηφιακά μέσω της υπηρεσίας my1521, διαθέσιμης 24 ώρες το 24ωρο, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > timologio > Έκδοση τιμολογίων μέσω της ψηφιακής εφαρμογής timologio.