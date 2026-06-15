Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00 στον Alpha, ο Δημήτρης κάνει πρόταση γάμου στην Ελένη, ο Νίκος κάνει μία σοβαρή συζήτηση με τις κόρες του για τη Στέλλα και ο Ηρακλής με τη Τζένη δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους.

Επεισόδιο 51: «Όσο μπορούμε, ας είμαστε ειλικρινείς»

Με τη Βιργινία να λείπει στο Παρίσι και στη Στέλλα να έχουν δημιουργήσει ερωτικές διαθέσεις οι ορμόνες της εγκυμοσύνης, ο Νίκος θα χρειαστεί τεράστια αυτοσυγκράτηση για να μην αναθερμάνει την ερωτική φλόγα με τη Στέλλα.

Παράλληλα κάνει μια προσπάθεια να ελέγξει τις συμπεριφορές της Σοφίας απέναντι στη Στέλλα, ώστε οι κόρες του να της φέρονται με μεγαλύτερο σεβασμό.

Ο Δημήτρης πάλι προσπαθεί να πάρει τους ρόλους του πιο σοβαρά κι αποφασίζει να ξαναπροσλάβει τον Ντετέκτιβ για να βρει την Κατερίνα, την μαμά του Βίκτωρα, την ίδια ώρα που η Ελένη προσπαθεί να επισπεύσει τις διαδικασίες της αναγνώρισης και ζητάει τη συμβουλή της Φιλιώς.

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{https://www.youtube.com/watch?v=bH23qEBNKs0}

Ο Ηρακλής κι η Τζένη κάνουν μια σοβαρή συζήτηση για τη σχέση τους, την ίδια ώρα που η Μαίρη μαθαίνει κάτι πολύ σημαντικό για την υπόθεση του Ηρακλή.

Θα καταφέρει ο Νίκος να πείσει την Σοφία να κάνει μία προσπάθεια με την Στέλλα ή τζάμπα τα παγωτά και οι βάφλες;

{https://www.youtube.com/watch?v=Hyxtja4Gcv8}

Θα καταφέρουν ο Ηρακλής κι η Τζένη να ξεπεράσουν τις διαφορές που τους χωρίζουν και να είναι μαζί;

Θα μπορέσει ο Δημήτρης να προσαρμοστεί στους νέους κανόνες της εταιρείας ή θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες;

{https://www.youtube.com/watch?v=WiRCB_9PNfg}

Θα μπορέσει η Τζένη ν’ αφήσει κάτι που την ενοχλεί ασχολίαστο ή είμαστε καταδικασμένοι όλη τη σεζόν;

{https://www.youtube.com/watch?v=_Xx7iAFFZSU}

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».