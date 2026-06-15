Ποια μπριγάδα θα κάνει απόψε ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στους ημιτελικούς του MasterChef 10;

Η μεγάλη μαγειρική αναμέτρηση ανάμεσα στην Κόκκινη και στη Μπλε μπριγάδα του MasterChef 10 κορυφώνεται, καθώς η «μητέρα των μαχών» μπαίνει στην τελική ευθεία.

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί έξι απαιτητικές δοκιμασίες και έχουν δοθεί έξι πολύτιμοι πόντοι. Όμως, ακόμα τέσσερις πόντοι είναι προς διεκδίκηση, με τους τρεις από αυτούς να κρίνονται αύριο (Τρίτη 16/6), στην τελευταία ημέρα της αναμέτρησης. Σε αυτό το σημείο ένας παίκτης από κάθε μπριγάδα θα αναλάβει να εκπροσωπήσει και να υπερασπιστεί τη μπριγάδα του, σε μια καθοριστική δοκιμασία! Σε περίπτωση ισοπαλίας, αυτοί οι πόντοι θα αναδείξουν τη νικήτρια μπριγάδα, που θα εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους ημιτελικούς!

Η προηγούμενη δοκιμασία (Πέμπτη 11/6), ξεκίνησε με την Κόκκινη μπριγάδα να προηγείται με σκορ 3-2 και μένει να μάθουμε αν η Μπλε κατάφερε να ισοφαρίσει ή αν η Κόκκινη αύξησε τη διαφορά.

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Απόψε, Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην προτελευταία ημέρα της «μητέρας των μαχών» οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, μαζί με τα μέλη των δύο μπριγάδων βρίσκονται στο πανέμορφο Πλωμάρι της Λέσβου, όπου θα διεξαχθεί η έβδομη δοκιμασία της αναμέτρησης, η οποία θα χαρίσει στη νικήτρια μπριγάδα έναν ακόμη σημαντικό πόντο.

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Σε έναν τόπο όπου το ούζο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης και της τοπικής ιστορίας, οι δύο μπριγάδες καλούνται να δημιουργήσουν δέκα ουζομεζέδες υψηλής γαστρονομίας, τους οποίους θα παρουσιάσουν σε δίσκους. Μπορεί να ακούγεται σαν μια απλή και εύκολη δοκιμασία, όμως η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ πιο απαιτητική!

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Ο χρόνος μαγειρικής, που θα έχουν στη διάθεσή τους, θα είναι δύο ώρες. Οι δυο μπριγάδες καλούνται, για μια ακόμα φορά, να μαγειρέψουν με πάθος, προσήλωση και φαντασία, προκειμένου να εντυπωσιάσουν τους τρεις chef κριτές και να κατακτήσουν τον πολύτιμο πόντο.

Ποια από τις δύο μπριγάδες, Μπλε ή Κόκκινη, επικράτησε στην προηγούμενη δοκιμασία;

Ποια μπριγάδα θα κάνει απόψε ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στους ημιτελικούς του MasterChef 10;