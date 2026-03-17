Η Ευρώπη μειώνει την εξάρτησή της από τη Ρωσία και στρέφεται ολοένα περισσότερο σε ενεργειακές εισαγωγές από τις ΗΠΑ, με την Ουάσινγκτον να ενισχύει τον ρόλο της στον ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ.

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνει σταδιακά την εξάρτησή της από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, οι ενεργειακές εισαγωγές από τις ΗΠΑ αυξάνονται αισθητά. Σήμερα οι ΗΠΑ καλύπτουν περίπου το ένα πέμπτο των ευρωπαϊκών εισαγωγών σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο, άνθρακα και ουράνιο, μια μεταβολή που αναδεικνύει τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο της Ουάσιγκτον στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση επαναλαμβάνει τον στόχο της λεγόμενης «ενεργειακής κυριαρχίας», παρουσιάζοντας τις εξαγωγές ενέργειας όχι μόνο ως εμπορική δραστηριότητα αλλά και ως εργαλείο γεωπολιτικής επιρροής. Ωστόσο, η εξάρτηση της ΕΕ από τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει αισθητά μικρότερη από την εξάρτηση που είχε από τη Ρωσία πριν από την ενεργειακή κρίση του 2021.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Bruegel , ένας βασικός λόγος είναι ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν καθορίζει άμεσα πού πωλούν τα προϊόντα τους οι ιδιωτικές ενεργειακές εταιρείες, σε αντίθεση με τη Ρωσία όπου το κράτος διατηρεί τον έλεγχο των εξαγωγών. Επιπλέον, η δομή των διεθνών αγορών ενέργειας περιορίζει τη δυνατότητα άσκησης πολιτικής πίεσης.

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) των ΗΠΑ μεταφέρεται δια θαλάσσης και διαπραγματεύεται σε παγκόσμιες αγορές, γεγονός που επιτρέπει στους Ευρωπαίους αγοραστές να αλλάζουν σχετικά εύκολα προμηθευτές. Αυτό διαφοροποιείται από το ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο στο παρελθόν ήταν δεσμευμένο σε συγκεκριμένες υποδομές αγωγών. Παράλληλα, μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, η Ευρώπη έχει μειώσει την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά περίπου 20%, γεγονός που βοηθά τα αποθέματα να διαρκούν περισσότερο.

Στις αγορές πετρελαίου η δυνατότητα επιρροής ενός μεμονωμένου εξαγωγέα είναι ακόμη πιο περιορισμένη, καθώς πρόκειται για ιδιαίτερα παγκοσμιοποιημένη αγορά με πολλούς προμηθευτές. Επιπλέον, σε περιόδους κρίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου. Ο άνθρακας επίσης διακινείται ευρέως διεθνώς, ενώ η συμμετοχή του στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης μειώνεται συνεχώς. Στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, τέλος, οι εφοδιαστικές αλυσίδες είναι πολυδιάστατες και η εξάρτηση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ είναι αμοιβαία.

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, η Ουάσιγκτον μπορεί να επηρεάζει έμμεσα την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η άνοδος των τιμών στις διεθνείς αγορές μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν τον Μάρτιο του 2026, σε μια στιγμή που η Ευρώπη προσπαθεί να αναπληρώσει τα αποθέματα φυσικού αερίου μετά τον χειμώνα.

Το βασικό ζήτημα για την Ευρώπη δεν είναι τόσο η εξάρτηση από έναν συγκεκριμένο προμηθευτή, όσο η έκθεσή της στις ασταθείς διεθνείς αγορές ορυκτών καυσίμων, όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε απότομες αυξήσεις τιμών.

Η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, σύμφωνα με την ανάλυση, περνά κυρίως μέσα από τη συνεχή μείωση της ζήτησης ορυκτών καυσίμων και την ενίσχυση των στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου, ώστε η Ευρώπη να μπορεί να αντέχει βραχυπρόθεσμες διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.