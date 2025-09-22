Ο Αμερικανός πρόεδρος υπαινίχθηκε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης για τον Τσάρλι Κερκ την Κυριακή, λέγοντας στο πλήθος: «Νομίζω ότι βρήκαμε μια απάντηση για τον αυτισμό».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios - που παραπέμπει σε επίσημες ανακοινώσεις σε σημερινή εκδήλωση στον Λευκό Οίκο - κορυφαίοι αξιωματούχοι υγείας του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συνδέσουν τον αυτισμό με τη χρήση Tylenol κατά την εγκυμοσύνη.

Αυτή η σύνδεση, που αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από τη Wall Street Journal νωρίτερα αυτόν τον μήνα, θα αναζωπυρώσει την ιατρική διαμάχη σχετικά με τη χρήση της δραστικής ουσίας του εξαιρετικά δηλοφιλούς σκευάσματοςTylenol, της ακεταμινοφαίνης, στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης.

Σημειώνεται πως ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ - ο οποίος προωθεί κατά καιρούς διάφορες αμφιλεγόμενες θεωρίες που διαψεύδονται από την επιστημονική κοινότητα - έχει προαναγγείλει τα αποκαλυπτήρια μιας κυβερνητικής έκθεσης για τις αιτίες του αυτισμού, ενώ οι αξιωματούχοι αναμένεται να υποστηρίξουν παράλληλα ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στον αυτισμό και στα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης φυλλικό οξύ.

Η WSJ ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα ταυτοποιήσει μια μορφή του φυλλικού οξέος, γνωστή ως λευκοβορίνη, ως τρόπο για να μειωθούν τα συμπτώματα του αυτισμού.

Ορισμένες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η προγεννητική έκθεση στο παυσίπονο αύξησε τον κίνδυνο τόσο για διαταραχή του φάσματος του αυτισμού όσο και για ΔΕΠΥ. Ωστόσο, μια μεγάλη μελέτη με δεδομένα από περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά στη Σουηδία κατέληξε πέρυσι στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση.

Νωρίτερα, το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων είχε υποστηρίξει ότι δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις για σχέση ανάμεσα στη συνετή χρήση ακεταμινοφαίνης και σε προβλήματα ανάπτυξης του εμβρύου.

«Πιστεύουμε ότι η ανεξάρτητη, αξιόπιστη επιστήμη δείχνει ξεκάθαρα ότι η λήψη ακεταμινοφαίνης δεν προκαλεί αυτισμό. Διαφωνούμε έντονα με οποιαδήποτε υπόνοια περί του αντιθέτου και ανησυχούμε βαθύτατα για τον κίνδυνο που αυτό συνεπάγεται για τις εγκύους», απάντησε από την πλευρά της η Kenvue, κατασκευάστρια του Tylenol.