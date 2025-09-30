Απάντηση για το Πόθεν Έσχες που την εμφάνιζε με εισόδημα 3.000 ευρώ έδωσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», με αφορμή τη δήλωση Πόθεν Έσχες της, παρέθεσε και τη φορολογική της δήλωση για το 2023, όπου εμφανίζει εισοδήματα 22.000 ευρώ από επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς είχε «μπλοκάκι».

«Τα 3.000 ευρώ για τα οποία λένε, είναι τα έσοδα, το κέρδος. Όταν αφαιρέσεις τα έσοδά σου, σού μένουν 3.000 ευρώ. Ή δεν έχουν ιδέα πώς φορολογείσαι και τι σού μένει, άρα 22.000 ευρώ είναι τα έσοδά μου», είπε επίσης.

«Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα, δεν πήγαινα διακοπές, ήταν προεκλογική χρονιά το 2023 με διπλές εκλογές. Ένα πιάτο φαΐ έτρωγα, δεν υπήρχε ενοίκιο, δεν υπήρχαν έξοδα άλλα», είπε χαρακτηριστικά.

«Όταν βγαίνει ο κ. Μπογιόπουλος και ο κάθε Μπογιόπουλος για να με κατηγορήσει, "γιατί έχεις 3.000 ευρώ και πού τα βρίσκεις", δεν μάς λέει ο κ. Μπογιόπουλος τα οικονομικά του ΚΚΕ; Που δύο είναι τα άλυτα μυστήρια στην Ελλάδα: Η ζωή μετά θάνατον και τα οικονομικά του ΚΚΕ», κατέληξε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd5wxd65151t?integrationId=40599y14juihe6ly}