Πού θα πηγαίνουν τα χρήματα από τις υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, επιταχύνονται οι έλεγχοι του Πόθεν Έσχες, νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών στις τηλεπικοινωνίες, η παρουσία Στάσση στο Νταβός και η νέα εταιρεία του Βιντσέντσο Μορφίνι

Ταχύτεροι έλεγχοι του Πόθεν Έσχες

Σε πλήρη ψηφιακή διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα του Πόθεν Έσχες έχουν ήδη τεθεί 126 χρηματοπιστωτικοί φορείς, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ελέγχων και της επιτάχυνσης της διαδικασίας διασταύρωσης των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Στις διασυνδεδεμένες οντότητες περιλαμβάνονται τράπεζες, ασφαλιστικές και χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων, ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, καθώς και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, που τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζα της Ελλάδος και της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το τεχνικό και λειτουργικό πλαίσιο, βάσει του οποίου το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και οι 126 εταιρείες συνδέθηκαν ηλεκτρονικά με το πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ Πόθεν Έσχες του Δημοσίου καθορίσθηκε με νέα υπουργική απόφαση. Η απόφαση προβλέπει την ανταλλαγή κρυπτογραφημένων αρχείων, διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων και συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στην πράξη, οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες του 2026, που αφορούν στα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του 2025, θα διασταυρωθούν αυτόματα μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας ανταλλαγής δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα ταχύτερου και αποτελεσματικότερου ελέγχου της συμφωνίας των δηλωθέντων στοιχείων με τα δεδομένα που τηρούν οι τράπεζες και οι λοιποί χρηματοπιστωτικοί φορείς, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τον αυτοματοποιημένο έλεγχο.

Τα έσοδα από υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος

Απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη που καθορίζει το τί μέλλει γενέσθαι με τα χρήματα που προκύπτουν από υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος τις οποίες χειρίζεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνική Αστυνομία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση ορίζει ότι χρήματα από χρηματικές ποινές, από ποινές φυλάκισης που μετατράπηκαν σε χρηματικές, από καταπτώσεις εγγυήσεων αλλά και από δημεύσεις περιουσιακών στοιχείων, όταν αφορούν εγκλήματα οργανωμένου εγκλήματος (εκτός υποθέσεων ναρκωτικών), θα κατατίθενται σε ειδικούς λογαριασμούς του κρατικού προϋπολογισμού. Από αυτά τα έσοδα, το 50% θα αποδίδεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με ανώτατο όριο τα 2 εκατ. ευρώ.

Από το ποσό που θα φτάνει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή το 80%, θα κατευθύνεται απευθείας στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιούνται για να ενισχυθεί το έργο της υπηρεσίας, όπως για εξοπλισμό, συντήρηση υποδομών, εκπαίδευση προσωπικού, νέες τεχνολογίες και σύγχρονες μεθόδους για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Το υπόλοιπο 20% θα κατευθύνεται σε άλλες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για να καλύπτονται λειτουργικές και επιχειρησιακές ανάγκες.

Το πώς και πότε θα διατίθενται τα χρήματα, θα το αποφασίζει ειδική τριμελής επιτροπή που θα συσταθεί στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Η επιτροπή θα εξετάζει τα αιτήματα που θα υποβάλλονται και θα αποφασίζει αν και σε ποιο ύψος θα εγκρίνεται η χρηματοδότηση, ώστε τα ποσά να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που προβλέπει ο νόμος.

Ενημέρωση για τις τιμές στις τηλεπικοινωνίες

Σε λειτουργία τίθεται νέο διαδικτυακό εργαλείο για τη σύγκριση τιμών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, με απόφαση της Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Το νέο εργαλείο έρχεται να ενισχύσει τη διαφάνεια στην αγορά και την ενημέρωση των καταναλωτών, αντικαθιστώντας το υφιστάμενο Παρατηρητήριο Τιμών, το οποίο παύει να λειτουργεί.

Μέχρι σήμερα η ΕΕΤΤ παρείχε διαδικτυακή πρόσβαση σε στοιχεία και τιμές τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών προϊόντων μέσω της εφαρμογής pricescope.gr. Ωστόσο, το σύστημα αυτό, που υλοποιήθηκε το 2014, βασιζόταν σε παρωχημένες τεχνολογίες, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η συντήρησή του και να αυξάνεται ο κίνδυνος κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον, η περιορισμένη χρήση του από τους καταναλωτές ανέδειξε την ανάγκη για ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό εργαλείο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ υλοποίησε νέο διαδικτυακό εργαλείο σύγκρισης λιανικών τιμών στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο παρέχει απλή και άμεση συγκριτική πληροφόρηση για διαθέσιμες υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Η βάση δεδομένων του εργαλείου θα επικαιροποιείται, στο μέτρο του δυνατού, σε εβδομαδιαία βάση, με ευθύνη της ΕΕΤΤ και, όπου είναι εφικτό, με τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων συλλογής τιμών. Θα περιλαμβάνονται υπηρεσίες μηνιαίας διάρκειας που προσφέρουν οι μεγαλύτεροι πάροχοι της αγοράς, με έσοδα λιανικής άνω των 10 εκατ. ευρώ, όπως αυτές παρουσιάζονται στους επίσημους δικτυακούς τους τόπους.

Οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες, όπως η επωνυμία του παρόχου και της υπηρεσίας, η ταχύτητα λήψης δεδομένων για σταθερές συνδέσεις ή ο διαθέσιμος όγκος δεδομένων για κινητές, η μηνιαία τιμή, τυχόν πρόσθετες παροχές και σύνδεσμο προς τη σελίδα της υπηρεσίας στον ιστότοπο του παρόχου. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν είναι δεσμευτικά, καθώς οι τελικοί όροι και τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τους όρους της προσφοράς ή το κανάλι πώλησης.

Για την αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών, το νέο εργαλείο θα περιλαμβάνει αποτύπωση λιανικών τιμών υπηρεσιών παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του ευρωπαϊκού εργαλείου «Parcel delivery in the EU», στο οποίο συμμετέχουν οι μεγαλύτεροι πάροχοι της χώρας.

Η παρουσία Στάσση στο Νταβός

Ιδιαίτερα πυκνό και παραγωγικό ήταν το πρόγραμμα συναντήσεων του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου ΔΕΗ, Γιώργου Στάσση, στο World Economic Forum Annual Meeting 2026 που πραγματοποιήθηκε στο Νταβός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Στάσσης είχε το πλέον γεμάτο πρόγραμμα επαφών μεταξύ των Ελλήνων CEOs που έδωσαν το «παρών» στο Φόρουμ, με συνεχείς συναντήσεις με επενδυτές και κορυφαία στελέχη της διεθνούς βιομηχανίας έως και χθες το απόγευμα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η συμμετοχή του επικεφαλής της ΔΕΗ κρίνεται εξαιρετικά παραγωγική, καθώς οι συζητήσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στον ρόλο του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά επικεντρώθηκαν κυρίως στη νέα εποχή της ενέργειας, στον μετασχηματισμό των utilities και στις προκλήσεις που αναδύονται σε διατλαντικό επίπεδο από τη σύζευξη της ενέργειας με την τεχνολογία.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ, μαζί με τους ομίλους Titan και Antenna, αποτέλεσαν τις μόνες τρεις ελληνικές επιχειρηματικές παρουσίες με επίσημη και θεσμική συμμετοχή στο πρόγραμμα του World Economic Forum. Αυτό σημαίνει ότι είχαν πρόσβαση στα κλειστά sessions και στα πάνελ του περιορισμένου κύκλου, όπου –σύμφωνα με συμμετέχοντες– διατυπώθηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, σε αντίθεση με όσους περιορίστηκαν σε παράλληλες εκδηλώσεις (side events) που διοργανώθηκαν από τρίτους και δεν διέθεταν πρόσβαση στον πυρήνα των εργασιών του Φόρουμ.

Οι μετοχικές αλλαγές στη Viohalco

Με νέα ποσοστά μετέχουν πλέον στην Viohalco ο Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μιχάλης Στασινόπουλος και ο Αντιπρόεδρος και CEO της εισηγμένης Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος μετά την εκδημία του πατριάρχη του ιστορικού ομίλου Νίκου Στασινόπουλου. Ο Ιπποκράτης-Ιωάννης Στασινόπουλος ελέγχει συνολικά το 44,02% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Το ποσοστό αυτό προκύπτει από τρία μέρη: περίπου 7,05% που κατέχει προσωπικά, 13,71% που απέκτησε μετά τον θάνατο του πατέρα του και 23,25% που ανήκει στο Ίδρυμα ΚΙΚΠΕ (Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου), αλλά τα δικαιώματα ψήφου του Ιδρύματος τα ασκεί ο ίδιος ως πρόεδρος. Έτσι, στην πράξη, ο Ιπποκράτης Στασινόπουλος έχει τον έλεγχο σχεδόν των μισών ψήφων της Viohalco. Ο Μιχαήλ Στασινόπουλος κατέχει συνολικά το 20,73% των δικαιωμάτων ψήφου. Από αυτό, περίπου 7,01% το είχε ήδη στο όνομά του, ενώ το υπόλοιπο 13,71% προήλθε επίσης από την κληρονομική μεταβίβαση μετά την απώλεια του πατέρα του.

Ο Βιντσέντσο Μορφίνι επενδύει στο real estate

Ο εγκατεστημένο στην Ελλάδα Ιταλός εφοπλιστής Βιντσέντσο Μορφίνι της Medcare Shipping συνέστησε μια νέα εταιρεία ακινήτων. Πρόκειται για την EMME Investments Co. ΙΚΕ που συστάθηκε με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία Midnight Shipping Company Inc , συμφερόντων του Μορφίνι με έδρα τον Παναμά συμμετέχει ως εταίρος με ποσοστό 97%, ενώ με ποσοστό 1% έκαστος συμμετέχουν ως εταίροι τα φυσικά πρόσωπα Μαριαφραντσέσκα Μορφίνι, Λουίτζι Μαρία Μορφίνι και ο Βιντσέντσο Μορφίνι. Κύρια δραστηριότητά της EMME Investments Co. ΙΚΕ θα είναι η αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για την ανέγερση κατοικιών, ενώ στο καταστατικό της περιλαμβάνεται ευρύ φάσμα δευτερευουσών δραστηριοτήτων που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση και εκμίσθωση ακινήτων, τα τουριστικά καταλύματα, τις κατασκευαστικές εργασίες, τις υπηρεσίες συμβούλων, καθώς και δραστηριότητες holding.

Η Binary Greece

Η Binary Greece, η ελληνική θυγατρική που συνέστησε η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Binance, προχώρησε στη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου. Αρχικά, η εταιρεία είχε συσταθεί με σύμβουλο-διαχειριστή την Gillian Majella Lynch, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό και fintech τομέα και ενεργό ρόλο στον διεθνή όμιλο της Binance. Η Lynch εντάχθηκε στα μέσα του 2025 στη Binance, αναλαμβάνοντας καθήκοντα επικεφαλής Ευρώπης και Ηνωμένου Βασιλείου, με αρμοδιότητα την ανάπτυξη της παρουσίας του ομίλου και τον συντονισμό των ρυθμιστικών και κανονιστικών του σχέσεων στις ευρωπαϊκές αγορές. Προ ήμερών επήλθαν τροποποιήσεις στο καταστατικό της Binary Greece. Έτσι, η Gillian Lynch αναλαμβάνει πλέον τη θέση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας. Στο δε τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ο Kian Pettit, Chief Compliance Officer για την Ευρώπη, καθώς και ο Pedro Trento, ο οποίος κατέχει τη θέση του Head of Tax Global και Finance Europe στον όμιλο Binance.

Λεβίδου 23

Στη μίσθωση ακινήτου «φιλέτου» στο κέντρο της Κηφισιάς προχωρεί η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Φωτ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας. Πρόκειται για μεζονέτα που βρίσκεται επί της οδού Λεβίδου 23, στο κέντρο της Κηφισιά, εντός συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών. Η εκμίσθωση αφορά χρονικό διάστημα τριών ετών και το ακίνητο είναι συνολικής επιφάνειας 330 τ.μ.. Ειδικότερα, το ισόγειο είναι επιφάνειας 117 τ.μ., ο πρώτος όροφος επιφάνειας 88 τ.μ., ενώ το υπόγειο, συνολικής επιφάνειας 125 τ.μ., περιλαμβάνει δύο αποθήκες, λεβητοστάσιο και γκαράζ. Το κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα για την πρώτη προσφορά ορίζεται στο ποσό των 3.500 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους υποχρεωτικά τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση και την ταχυδρομική έδρα του Κληροδοτήματος. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως την 10η Φεβρουαρίου 2026.