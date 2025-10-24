Με τροπολογία παρατείνεται η προθεσμία για το πόθεν έσχες.

Παράταση δόθηκε για την υποβολή του πόθεν έσχες, που έληγε στις 31 Οκτωβρίου, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η προθεσμία υποβολής του πόθεν έσχες (χρήση 2024) παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου 2025, προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας».

Ειδικότερα, η τροπολογία αναφέρει:

«Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων για 2025

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων του έτους 2025 (χρήση 2024) παρ. 1 του άρθρου 18 και του άρθρου 23 του ν. 5026/2023 (Α’ 45) παρατείνεται μέχρι 15η.11.2025».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η τροπολογία

Πόθεν έσχες: Η νέα διαδικασία και οι ποινές

Tο πόθεν έσχες υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο. Οι ΑΦΜ του υπόχρεου προσώπου καθώς και του συζύγου ή εν διαστάσει συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης με υπόχρεο πρόσωπο ή των ανήλικων τέκνων του, όπως αυτοί γνωστοποιήθηκαν ή χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 17 του ν. 5026/23, περιλαμβάνονται στις καταστάσεις υπόχρεων προσώπων.

Οι υπόχρεοι σε αρχική Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. με ημερομηνία ανάληψης από 28.02.2023 και μεταγενέστερες και σε ετήσια Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. των ετών α) 2023 (χρήση 2022), β) 2024 (χρήση 2023) και γ) 2025 (χρήση 2024), οι οποίοι δεν έχουν συμπεριληφθεί σε κατάλογο υπόχρεων από τους φορείς τους,έχουν πλέον τη δυνατότητα αυτόματης άντλησης στοιχείων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Σημειώνεται ότι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και τα πιστωτικά ιδρύματα διασυνδέονται με το ΟΠΣ Πόθεν Έσχες σταδιακά και εντός της εφαρμογής παρέχεται η λίστα των διασυνδεδεμένων οργανισμών και ιδρυμάτων από τους/α οποίους/α είναι εφικτή η αυτόματη άντληση στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι για τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν συμπεριληφθεί σε μηνιαίο ή ετήσιο κατάλογο από τους φορείς τους είναι διαθέσιμα τα στοιχεία από όλους τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τα πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Η νέα διαδικασία περιλαμβάνει:

Αυτόματη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων, όπως καταθέσεις, ακίνητα, εισοδήματα και οχήματα.

Ηλεκτρονική κατάθεση συμβολαιογραφικών εγγράφων από τους συμβολαιογράφους εντός 15 ημερών.

Είσοδος με προσωπικούς κωδικούς TAXIS, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και ευκολία.

Δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων πριν την οριστικοποίηση της δήλωσης.

Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών όπου απαιτείται, μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις

Οι ποινές για ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις έχουν γίνει αυστηρότερες, περιλαμβάνοντας: