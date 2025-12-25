Σχεδόν οτιδήποτε κάνετε στον επιτραπέζιο υπολογιστή, το laptop, το κινητό ή το tablet σας ξεκινά με ένα ερώτημα στο Σύστημα Ονομάτων Τομέα (Domain Name System – DNS).

Το DNS μετατρέπει τα ονόματα τομέων σε μια διεύθυνση IP, ώστε τα προγράμματα περιήγησης και οι εφαρμογές να γνωρίζουν από πού να αντλήσουν τις πληροφορίες που ζητάτε.

Χωρίς το DNS, θα έπρεπε να πληκτρολογείτε 34.149.132.124 κάθε φορά που θέλετε να επισκεφθείτε το ZDNET.com ή 74.125.21.102 για να μπείτε στο Google.com. Ακόμη και όταν κάνετε απλώς μια αναζήτηση στο Google, το DNS λειτουργεί στο παρασκήνιο. Το πρόβλημα είναι ότι το τυπικό DNS δεν είναι κρυπτογραφημένο, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα ερωτήματά σας μεταδίδονται στο δίκτυο ως απλό κείμενο.

Γιατί είναι πρόβλημα το μη κρυπτογραφημένο DNS;

Ας πούμε ότι βρίσκεστε σε ένα δημόσιο δίκτυο — όπως σε ένα καφέ — και αρχίζετε να αναζητάτε διάφορα πράγματα από τη συσκευή Android σας. Ή ίσως χρειάζεται να έχετε πρόσβαση σε ένα CMS ή σε κάποιο άλλο εργαλείο εργασίας και δεν θέλετε οι υπόλοιποι στο δημόσιο δίκτυο να γνωρίζουν τη διεύθυνση που πληκτρολογείτε. Αν κάποιος άλλος βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο και έχει τις κατάλληλες γνώσεις, θα μπορούσε να υποκλέψει τα μη κρυπτογραφημένα ερωτήματα αναζήτησής σας (ή τα URL που επισκέπτεστε) και να γνωρίζει ακριβώς τι ψάχνετε.

Εδώ ακριβώς έρχεται η λειτουργία Ιδιωτικού DNS (Private DNS). Μόλις ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, όλα τα ερωτήματα DNS κρυπτογραφούνται, ώστε κακόβουλοι χρήστες να μην μπορούν να τα δουν — ακόμη κι αν καταγράψουν αυτά τα πακέτα δεδομένων. Με άλλα λόγια, το Private DNS θα έπρεπε να είναι απαραίτητο για όποιον δίνει αξία στην ιδιωτικότητα και την ασφάλειά του.

Πώς ενεργοποιείτε το Private DNS στο Android;

Είναι στην πραγματικότητα αρκετά απλό. Δείτε πώς γίνεται.

Πώς να ενεργοποιήσετε το Private DNS (σε Android έκδοση 11 ή νεότερη)

Αν χρησιμοποιείτε Android έκδοση 11 ή νεότερη, η παλιά μέθοδος του Private DNS δεν λειτουργεί πλέον. Αντί να διαχειριστείτε τη διαδικασία χειροκίνητα, πρέπει να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή της Cloudflare με όνομα 1.1.1.1 + WARP. Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, ανοίξτε την και θα δείτε έναν διακόπτη με την ένδειξη Disconnected. Πατήστε τον διακόπτη και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί.

Υπάρχει όμως ένα μειονέκτημα στη χρήση της εφαρμογής. Αν απενεργοποιηθεί και χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ξανά το Private DNS, δεν θα τη βρείτε στις εφαρμογές. Θα πρέπει να την αναζητήσετε στο Google Play Store και να πατήσετε Άνοιγμα από εκεί. Αν, από την άλλη, η εφαρμογή εκτελείται, θα δείτε μια ειδοποίηση η οποία, αν την πατήσετε, θα ανοίξει την εφαρμογή.

Πώς να ενεργοποιήσετε το Private DNS (σε Android εκδόσεις παλαιότερες της 11)

Τι θα χρειαστείτε: Μια συσκευή Android με έκδοση 10 ή παλαιότερη. Εγώ χρησιμοποιώ ένα Pixel 9 Pro (που σημαίνει ότι πλέον πρέπει να χρησιμοποιώ τη νέα μέθοδο), αλλά σχεδόν κάθε σύγχρονο Android τηλέφωνο μπορεί να ενεργοποιήσει το Private DNS.

1. Άνοιγμα «Δίκτυο & Διαδίκτυο»

Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις (είτε από το πάνελ ειδοποιήσεων είτε από το συρτάρι εφαρμογών) και πατήστε Δίκτυο & Διαδίκτυο. Αν χρησιμοποιείτε συσκευή Samsung Galaxy, πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης.

2. Ενεργοποίηση Private DNS

Θα βρείτε την επιλογή Private DNS κοντά στο κάτω μέρος του παραθύρου «Δίκτυο & Διαδίκτυο». Σε συσκευές Galaxy, βρίσκεται στη μέση της λίστας «Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης». Αν δεν τη βρείτε, επιστρέψτε στην αρχική σελίδα των Ρυθμίσεων και αναζητήστε το Private DNS.