Ο Ανεξάρτητος Οργανισμός Αξιολόγησης Αυτοκινήτων, Euro NCAP ανακοίνωσε τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα για το 2025.

Το αυτοκίνητο με την υψηλότερη βαθμολογία συγκεντρώνει η Mercedes CLA, η οποία κατέκτησε την κορυφή στην κατηγορία μικρών οικογενειακών αυτοκινήτων και κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου αυτοκινήτου του 2025. Κατάφερε να πάρει 94% στην προστασία επιβατών, 89% στην προστασία παιδιών, 93% στην προστασία ευάλωτων χρηστών των δρόμων και 85% για τα συστήματα ασφαλείας.

Το καλύτερο μεγάλο οικογενειακό αυτοκίνητο αναδείχθηκε το Tesla Model 3 που κατάφερε να πάρει 90% στην προστασία επιβατών, 93% στην προστασία παιδιών, 89% στην προστασία ευάλωτων χρηστών των δρόμων και 87% για τα συστήματα ασφαλείας.

Κορυφαίο μικρό SUV αναδείχθηκε το Tesla Model Y, το οποίο συγκέντρωσε 91% στην προστασία επιβατών, 93% στην προστασία παιδιών, 84% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου και 92% στα συστήματα ασφαλείας.

Στα μεγάλα SUV, την καλύτερη επίδοση σημείωσε το Smart #5 με 88% στην προστασία επιβατών, 93% στην προστασία παιδιών, 84% στην προστασία ευάλωτων χρηστών των δρόμων και 92% στα συστήματα ασφαλείας.

Τέλος, στις κατηγορίες City και Supermini, το Mini Cooper E ξεχώρισε με 89% στην προστασία επιβατών, 87% στην προστασία παιδιών, 77% στην προστασία ευάλωτων χρηστών των δρόμων και 79% στα συστήματα ασφαλείας.

Τέλος, στην κατηγορία το καλύτερο πολυτελές ήταν το Polestar 3 που κατάφερε να πάρει 90% στην προστασία επιβατών, 93% στην προστασία παιδιών, 79% στην προστασία ευάλωτων χρηστών των δρόμων και 83% για τα συστήματα ασφαλείας.