Δεν χάνει ευκαιρία ο υπουργός Άμυνας να προβάλλει «δημιουργικά» την ατζέντα του!

Τον ήρωα αριστερό Πρόεδρο της Χιλής Σαλβαδόρ Αλιέντε επέλεξε ο Νίκος Δένδιας για να αποστείλει μήνυμα στο Μαξίμου για την πολιτική που πρέπει να ακολουθεί η ΝΔ.

«Θυμάμαι πάντα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι (μιλάμε πολύ για τη Νότια Αμερική τελευταία) ότι υπάρχει μια χαρακτηριστική φράση. Στην καταληκτική του εκπομπή, απευθυνόμενος προς το έθνος του ο Πρόεδρος Αλιέντε, στις 11 Σεπτεμβρίου 1973 στον ραδιοφωνικό σταθμό Μαγκελάνου (Radio Magallane) στη Χιλή, λέει για τις ανοικτές λεωφόρους που πρέπει να προχωρήσουν οι ελεύθεροι άνθρωποι για να φτιάξουν μια πιο δίκαιη κοινωνία», είπε μιλώντας στη Βουλή.

Λίγο νωρίτερα στην ομιλία του έδινε και ...παραδείγματα! «Πρέπει να διατηρήσουμε την κοινωνική ενότητα. Δεν μπορεί να επιτρέψουμε και δεν θα επιτρέψουμε εμείς της Νέας Δημοκρατίας τη δημιουργία κοινωνίας πολλών ή δύο ταχυτήτων. Διότι εμείς ιστορικά είμαστε το λαϊκό κόμμα, είμαστε το ουσιαστικό λαϊκό κόμμα, που συνεχίζει και συνομιλεί με τις λαϊκές τάξεις, που αντιλαμβάνεται τα προβλήματα της κοινωνίας, που δεν κωφεύει στα προβλήματα της ακρίβειας, που δεν αγνοεί το τι χρειάζεται ο μικρομεσαίος».

Το εντυπωσιακό με τον υπουργό Άμυνας είναι πως τα λέει με τέτοιο τρόπο που και διαφοροποιείται και που το Μαξίμου δεν μπορεί να του πει τίποτε!

Β.Σκ.